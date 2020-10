Realiza CNTE Marcha Motorizada en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 08 de Octubre del 2020.- Por segunda ocasión en una semana, docentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una marcha motorizada, esta vez en varias regiones del Estado.

Esto, para exigir la pronta solución a sus pliegos petitorios que actualmente están en discusión en una mesa de trabajo que se celebra en la Ciudad de México.

En el caso de Tapachula, varios de los participantes en esa movilización se apoderaron de camiones del servicio público (Tapachultecobus y de otras empresas), para incluirlos en la marcha.

Alrededor de las 16:00 horas se concentraron en el estacionamiento del Estadio Olímpico, al sur de la ciudad, desde donde partieron hasta llegar a la explanada externa de la alcaldía, subieron las unidades y realizaron un mitin.

Entre los varios puntos que dieron a conocer, está el adeudo que, aseguran, hay en los pagos a maestros desde el 2017, y que estos están relacionados a derechos laborales.

Así también, que no regresarán a las clases presenciales en tanto no existan las condiciones óptimas en materia de salubridad e infraestructura, para no poner en riesgo del contagio a los maestros, alumnos y padres de familia.

Por la noche, y bajo una intensa lluvia que afectó a la región, los maestros dieron por concluida su movilización y regresaron las unidades del transporte, sin que se reportaran incidentes mayores. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello