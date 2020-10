Eliminación de Fideicomisos Afectará a la Sociedad en General: Arquitectos

* El Pueblo Desprotegido Ante Desastres Naturales.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre del 2020.- La desaparición de los fideicomisos en México, impulsado por el Ejecutivo Federal y aprobado en los últimos días por el Congreso de la Unión, afectará severamente a la sociedad en general, consideró Luisa Zamora Ayala, presidente del Colegio de Arquitectos de Chiapas.

Entre los que fueron eliminados con esa decisión, encuentra el Fondo Nacional para Desastres (FONDEN) que ha servido para la atención oportuna de terremotos, inundaciones, efectos de huracanes, entre muchos otros en los últimos años.

«Si de por sí están haciendo recortes de presupuestos de todos los programas y los fondos de todos lados, con la cancelación de los fideicomisos va a estar más complicado, y lo peor del caso es que toda la sociedad y los usuarios somos los que estamos siendo más afectados con todas estas decisiones», sostuvo.

En una entrevista realizada durante un recorrido que hizo con EL ORBE al puente dañado en el Libramiento, indicó que las autoridades están trabajando en un paso alterno y en el desvío del río para poder trabajar en la parte dañada.

La intención es recuperar lo más pronto posible la vialidad en esa carretera, sobre todo para el uso el transporte de carga, luego de que, al estar cerrada esa vía de comunicación, tienen que entrar a la zona urbana de la ciudad y causar severos daños a las calles, además de que casi todos los días son protagonistas de accidentes.

Hace ya más de cinco meses que solicitaron al Gobierno Federal hacer esas reparaciones, recordó, «pero hasta ahorita todavía están empezando con los trabajos preliminares para la rehabilitación del puente».

La falta de reparación, abundó, también está afectando económicamente al sector transportista, porque tienen que dar muchas vueltas para poder seguir su camino.

Por ello, indicó, al concluir la reparación del puente y que éste vuelva a operar con normalidad, habrá de impulsarse también un presupuesto emergente para reparar todas las calles que se están despedazando por las pesadas cargas para las que no fueron construidas.

Consideró que la falta de aprobación de los recursos, porque obviamente no se tenía planeado ese gasto, pudiera ser uno de los factores por la tardanza de la obra.

«Se entiende que no es un trabajo que en 15 días pueda quedar, pero ojalá se apresuren en poner el puente provisional para que haya circulación en esa zona», insistió. EL ORBE / M. Cancino