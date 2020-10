Usuarios Protestan por Pésimos Servicios de la CFE

*Habitantes de Vida Mejor Denuncian Constantes Apagones.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre del 2020.- Habitantes de la colonia Vida Mejor, al surponiente de esta ciudad, denunciaron que vienen sufriendo continuos apagones, debido a varios registros subterráneos de energía eléctrica en mal estado.

En una protesta realizada este viernes en las instalaciones de la paraestatal, los representantes de ese sector de la ciudad que, una y otra vez, han acudido a ese lugar a externar sus reclamos, pero no han sido atendidas sus quejas.

Vitalia Ramos López indicó que ya han reportado las fallas en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que hasta la fecha ni caso les han hecho.

Esa dependencia instaló unos registros subterráneos, recordó, pero los cables ya no sirven y por eso a cada rato producen corto circuitos, lo que da origen a que se queden sin energía eléctrica.

En consecuencia, esos apagones provocaron que ya se le quemara un refrigerador y también se le han descompuesto otros equipos electrodomésticos, incluso la computadora de su hijo.

Por su parte, José Antonio Meza Ruiz, aseguró que la CFE no quiere dar mantenimiento o cambiar los cables obsoletos de los registros, los cuales están en pésimas condiciones.

“Mire, ahí en Vida Mejor hay muchas personas que roban energía eléctrica y con ellos, la CFE está feliz. En cambio, nosotros que pagamos puntualmente nuestros consumos, no nos apoyan con dar mantenimiento al cableado”, agregó.

Por eso hicieron un llamado a las autoridades federales para que intervengan ante la CFE y se atienda esa problemática y evitar más afectaciones económicas a los usuarios. EL ORBE / Nelson Bautista