Con Donación De Tapitas, Ayuntamiento de Tapachula se Suma a la Lucha Contra el Cáncer

Tapachula, Chiapas.- Más de 324 mil tapitas, con lo que se apoyará a conseguir recursos para atender a niños con cáncer, fueron donadas por el Ayuntamiento de Tapachula al Patronato del Voluntariado del hospital regional “Dr. Manuel Velasco Suárez”.

La presidenta del organismo de la institución médica, Leila Margarita del Rocío Balderas Hernández, agradeció al Gobierno de Tapachula, que estuvo representado por la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, por este importante apoyo a este sector vulnerable.

“Para nosotras como voluntariado es bastante emocionante, es muy fructífero este apoyo que nos están dando, puesto que sabemos que tenemos necesidades dentro del hospital, entre ellas es el tratamiento de pacientes oncológicos, principalmente niños-pediátricos”, detalló.

Un total de 72 costales con un promedio de cuatro mil 500 tapitas cada uno, fueron entregados, mismos que serán vendidas y los recursos que se obtengan utilizados en la adquisición de medicamentos y apoyo a personas enfermas de cáncer.

“La idea es que podamos sumarnos como población, seguir contribuyendo a esta causa, en la recolección y donación de estas tapitas hacia el Ayuntamiento de Tapachula o al hospital para que tengamos mayor recaudación para más tratamientos”, explicó Balderas Hernández.

El Gobierno de Tapachula está sumado al apoyo de los pacientes con cáncer y para ello, las acciones de recolección de tapitas de botellas de plástico son esenciales, porque no solamente se cuida el medio ambiente, sino también se aprovecha para el bienestar de la población, como las realizadas por el Patronato del Voluntariado del Hospital General Tapachula.

En ese sentido, la titular del Ayuntamiento Municipal, se comprometió a realizar más entregas de tapitas y concientizar a la población para que no las tire a la basura y las done, con la finalidad que más personas sean beneficiadas con tratamientos en el área de oncología.

Al evento se dieron cita Hedilberto Iturralde Aguirre, subdirector Médico del Hospital General; Eduardo Medina Olivera, secretario de Salud Municipal y Teresita de Jesús Martínez Vilchis, integrante del Voluntariado del Hospital General Tapachula. Comunicado de Prensa