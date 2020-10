Detienen a Líder Guerrillero de Guatemala César Montes

* Deportado Desde el Aeropuerto de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre del 2020.- Cesar Montes, alias Julio César Macías López, comandante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), fue detenido en tierras mexicanas.

Los primeros informes señalan que habría sido detenido en el Estado de Guerrero, luego de que era buscado por todo el mundo, ante la emisión de una ficha roja por parte de la Policía Internacional (Interpol)

El inculpado fue trasladado hacia el Aeropuerto Internacional de Tapachula, bajo un impresionante operativo de seguridad en el que intervinieron elementos de la Marina – Armada de México, Agencia de Investigación Criminal, Instituto Nacional de Migración (INM), entre otras.

Se le buscaba en Guatemala, su país de origen, también por el supuesto asesinato en grado de tentativa, asociación ilegal de personas armadas, y usurpación agravada en contra de Julio César Macías López, de 77 años.

A bordo de un helicóptero de la Armada de México, lo trasladaron al hangar de la Marina en Tapachula, y después a Frontera Talismán, donde lo entregaron a las autoridades centroamericanas.

Se supo que el detenido participó el año pasado en un ataque armado donde fallecieron al menos tres soldados del Ejército de Guatemala; además, es acusado de la muerte de un jefe de la comunidad Semuy 2, en ese país.

La recepción del detenido fue a manos de elementos del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC), también bajo estrictas medidas de seguridad.

Luego de cumplir con el protocolo internacional, incluso las sanitarias, Montes fue trasladado de inmediato a la capital de esa nación vecina, donde sería recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Nacido en Guatemala en 1942, trabajó como maestro de educación primaria; incluso, en 1961 estudió leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala y un año más tarde empezó a formarse como médico en La Habana, Cuba.

Sin embargo, se cree que, en 1960 jóvenes militares, dirigidos por Luis Turcios Lima, Marcos Yon Sosa y Luis Trejo Esquivel desafiaron al régimen de Miguel Ydígoras Fuentes, luego que este autorizó el uso de territorio guatemalteco para que Estados Unidos entrenara a quienes buscaban invadir Bahía de Cochinos en Cuba, así como por la gran corrupción de la época.

Posteriormente, ese alzamiento de militares jóvenes fue conocido como Movimiento 13 de Noviembre. Dos años después César Montes conoció a Turcios Lima, luego que el joven participara en una operación contra 17 agentes de la policía, a quienes desarmaron, pero luego dejaron ir en libertad. Su acción no sólo le sirvió para ganar respeto, sino para incorporarse al Movimiento.

De acuerdo al historial de Macías que se ha hecho público, después de la firma de la Paz en 1996, decidió ya no compartir los ideales de la URNG, para convertirse en un fuerte crítico de los movimientos de izquierda.

Fue consultor en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pero desde hace varios años asumió la dirección de la Fundación Turcios Lima, la cual, en épocas de guerra sirvió para la formación ideológica, principalmente de la guerrilla urbana de la FAR.

Se cree que ya dentro del Movimiento 13 de Noviembre, Montes ayudó en la conformación del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), una de las facciones más fuertes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En 1966 asumió la dirección de este grupo, luego de la extraña muerte de Turcios Lima en un accidente de tránsito.

Más adelante fue nombrado comandante guerrillero de las FAR, pero antes ya había dirigido la Guerrilla Edgar Ibarra (GEI) y el Frente Guerrillero Oriental.

Su currículo también incluye la fundación del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y la dirección de varias células guerrilleras de los movimientos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador; de las Tropas Especiales del Ministerio del Interior de Nicaragua, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello