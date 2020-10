Alerta en Guatemala por Brotes y Decesos a Causa del Covid-19

* Chiapas en Riesgo por Tener Frontera Abierta.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre del 2020.- A pesar de que en la víspera el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, descartó un nuevo confinamiento por Covid-19, porque la economía de ese país no lo soportaría, hay alerta en la población por nuevos brotes y decesos a consecuencia de esa enfermedad.

Al cierre de este domingo, las autoridades sanitarias de ese país, colindante con Chiapas, confirmaron que, en las últimas 24 horas, se contabilizaron otras 171 personas infectadas con el mortal virus, con lo que en global ya suman 97 mil 715 contagiados desde mediados de Marzo, cuando se informó sobre el primer caso en esa nación.

De igual forma, se dio a conocer que 19 personas fallecieron en las últimas horas por complicaciones de ese mal, con lo que se llegó a los 3 mil 384.

Según se informó, los nuevos positivos se detectaron luego de la aplicación de mil 941 pruebas practicadas en la víspera, tanto en lo público como privado.

En los últimos siete meses, se han procesado ahí casi 365 mil pruebas de laboratorio para descartar la presencia del Coronavirus en personas con síntomas visibles de la infección o dudas de estar contagiados.

Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Salud precisaron que, al menos, se debería de hacer unas 5 mil pruebas al día, para precisar quiénes están enfermos y detener los contagios.

Desde Marzo y hasta la conclusión del mes de Septiembre, el Gobierno de Guatemala aplicó severas medidas para tratar de detener la propagación del virus, incluso el toque de queda, el cierre de sus fronteras, paralización del transporte público aéreo, terrestre y marítimo, entre otros.

Apenas hace tres semanas decidió volver a la «nueva normalidad», al restablecer las comunicaciones y los cruces internacionales, aunque con muchas restricciones.

Lo nuevos brotes, aunque han causado zozobra, no se comparan con lo sucedido en la parte más crítica de la pandemia, al inicio de Julio, cuando se contabilizaron mil 324 casos en un solo día, pero nadie quiere que vuelva a ocurrir.

Ante esa tensión, el presidente Giammattei emitió un llamado nacional en el aseguró que la economía del país no soportaría un segundo cierre.

Aún cuando resaltó las acciones emprendidas que permitieron superar la parte más difícil de la contingencia, el mandatario nacional advirtió a la sociedad que hay que estar preparados para un rebrote.

Para poder ingresar a territorio guatemalteco, los mexicanos y de otras nacionalidades, tienen que presentar una prueba de laboratorio en la que se garantice que no están contagiados del Covid-19, entre otros requisitos.

Mientras que, de esa nación hacia Chiapas, no hay instalado ni siquiera un filtro sanitario y tanto turistas como migrantes, pueden ingresar sin objeción alguna en materia de salud, aun cuando se ha dicho que Chiapas podría alcanzar muy pronto el semáforo sanitario verde, por la baja en los contagios. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello