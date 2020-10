Insolvencia en COAPATAP Genera Conflictos Entre Vecinos de Las Palmas por Drenajes Colapsados

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre de 2020.- Habitantes del Fraccionamiento Las Palmas, ubicado al surponiente de este municipio, revelaron que la insolvencia de recursos y materiales que presenta el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), es deficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios que pagan tarifas mensuales por un servicio inadecuado.

Guadalupe López Galindo, habitante afectada del andador “El Palmito”, entre Avenida Central y Avenida “El Palmar”, señaló que la problemática comenzó con los drenajes que comenzaron a taparse y colapsaron, provocando que los desechos regresaran a las viviendas por los sanitarios y registros.

“Esta situación comenzó desde el mes de marzo, pero desde enero le veníamos pidiendo a la dependencia que teníamos problemas con los drenajes y no nos dieron la atención, ahora que colapsaron nos dijeron que no tenían recurso para material”, señaló.

Explicaron que las tuberías se colapsaron fue porque una constructora estuvo ejecutando trabajos en las avenidas principales, taparon el registro principal con escombro y cemento, lo que provocó el rompimiento de las tuberías.

Ante ello, solicitaron al COAPATAP su intervención, debido a que, prácticamente se quedaron sin el servicio de drenaje, pero la respuesta del organismo fue que no contaban con el recurso económico para atenderles.

“Ahí nos dijeron que los vecinos cooperáramos para comprar el material que requería la obra, compramos la tubería e hicimos nuestros registros por que el COAPATAP sólo nos podría apoyar con la mano de obra”.

Así comenzaron a presupuestar el cambio de las tuberías de drenaje, y el monto por cada vecino ascendió a 2 mil 500 Pesos por vivienda, sin embargo, esta situación generó inconformidad, por la renuencia de una familia que no quiso acceder a la propuesta vecinal, por lo que esto ha perjudicado el desarrollo de la obra.

“El desacuerdo radica en que las señoras Elvia Gómez Flores y Adriana Gómez Gordillo, han amenazado al personal del COAPATAP, para que les conecten los tubos que los vecinos compraron, además intimidaron al director operativo del COAPATAP, Francisco Dorry Yau, obligándolo a conectarlos a la red de drenaje, aunque no hayan pagado nada”.

Ante esto, mencionaron que Francisco Dorry Yau, les hizo comprar y pagar el material y ahora hace acuerdos para que los vecinos que no cooperaron tengan acceso y muestra renuencia, mientras el organismo no les ha aclarado que beneficios recibirán en los pagos mensuales, debido a que ese tipo de proyectos son obligación de la dependencia. EL ORBE /Dorian Scott Vázquez