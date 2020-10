Área Rural sin Servicio Eléctrico Suspenden las Clases Virtuales

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre del 2020.- Habitantes de la zona rural media alta de la región de la Frontera Sur de Chiapas, permanecen en penumbras desde la semana pasada, a pesar de que han solicitado la atención del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta el momento no hay respuestas.

Como un solo ejemplo de lo que está ocurriendo, vecinos del ejido Unión Roja, del municipio de Cacahoatán, están muy molestos en contra de la paraestatal, ya que desde el sábado anterior no tienen el filudo y la empresa no se preocupa para resolverles el problema.

Alma Delia Sánchez Pérez y Cinthia Aguilar de León, vecinas de esa comunidad, manifestaron en entrevista para EL ORBE que ya reportaron la falla hasta en tres ocasiones en esas oficinas, pero hasta ahora no se han hecho las reparaciones.

Todos los alimentos que tenían en los refrigeradores ya se echaron a perder, señaló, pero lo más triste es que los niños y jóvenes no pueden tomar sus clases vía virtual, porque no hay energía eléctrica y así no funcionan los aparatos electrónicos.

Según los denunciantes, en la CFE les han dicho que la falla es por un transformador quemado, y que no lo pueden cambiarlo porque de momento no tienen repuestos en existencia. EL ORBE / Nelson Bautista