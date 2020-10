Grupo de 35 Abogados Protesta Exigiendo Esclarecimiento de Crimen de Profesionista

Ayer le dieron el último adiós a Darinel Mazariegos.

Incontenible Asesinatos y Asaltos en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 13 de Octubre de 2020.- Luego de haber sido asesinado de un balazo en la costilla derecha Darinel Mazariegos Roblero, de 57 años de edad, cuando se dirigía a su domicilio, este día, alrededor de las 2 de la tarde, en el Velatorio Huixtla se le ofreció una misa presidido por el párroco Heyman Vázquez Medina, posteriormente fue trasladado a su despacho jurídico para un último adiós.

En tanto Raúl Martínez Esquinca, presidente de la Asociación de Abogados, que aglutina a más de 35 expertos del Derecho, se declaró en contra del cobarde asesinato cometido en agravio de Darinel ‘N’, quien falleciera luego de ser baleado en la puerta de su domicilio, el pasado lunes doce de Octubre del año en curso.

Este martes, al acompañar a su última morada a la víctima, Martínez Esquinca manifestó que solicitó a las altas instancias de gobierno, se investigue a fondo dicho crimen, que no vaya a quedar en la impunidad.

“Pedimos se garantice la seguridad de los huixtlecos, inhibir la delincuencia. Insistió que los abogados van a estar pendientes de que se aplique la justicia en contra de los delincuentes que cegaron la vida de un destacado jurista”.

Poco más tarde fue trasladado al Panteón Municipal para darle sepultura, a las tres de la tarde familiares y amigos le dieron la despedida hasta su última morada, en el panteón municipal de Huixtla.

Hasta el momento, la Fiscalía del Ministerio Público no ha dado un avance de las investigaciones, no hay detenidos. En los próximos días, se anunció, se convocará a una marcha exigiendo justicia para esclarecimiento de este artero asesinato EL ORBE/ Luis Javier Ramos/José Ángel López