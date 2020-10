Persisten Altas Tarifas Eléctricas en Comunidades Vulnerables

* Afirman Pobladores de Huehuetán.

Huehuetán, Chiapas; 16 de Octubre de 2020.- Huehuetecos ya no pueden pagar el servicio de energía eléctrica, ante el aumento desmedido en el servicio.

Lo anterior fue dado a conocer por el señor Macario N, quien dijo tener su domicilio en el cantón La Florida, de este municipio.

Don Macario sostuvo que son familia de escasos recursos, lo que tiene en su casa son tres focos, una televisión, un ventilador y un radio, sin embargo, ya no puede pagar su recibo de luz.

Advirtió que primero pagaba 120 Pesos, mucho 125, de ahí no pasaba, pero ahora que le llegó el recibo viene de más de 300 Pesos, por lo que decidió ir a preguntar a las oficinas el motivo del desmedido aumento, en más del cien por ciento.

Pero la única respuesta que le dieron es que consumió más, pero eso no es cierto, señaló, que ellos siguen consumiendo lo mismo, pues no tiene más aparatos.

En fin, que justificaron el precio, pero el señor Macario ya no va a poder seguir pagando incrementos en la tarifa, y no es justo que le suban a la luz cada que se les pegue la gana, sostuvo, y lo están orillando a irse a la resistencia. EL ORBE/Luis Javier Ramos