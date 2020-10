Reportan Incremento de Ventas en los Comercios por el Arribo de Turistas

* Ante Apertura de Frontera con Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 16 de Octubre del 2020.- La reapertura de los puentes internacionales entre México y Guatemala han repercutido favorablemente en la economía de Tapachula y del resto de los municipios de la Frontera Sur de Chiapas, señaló el empresario Luis Antonio Vargas Campuzano, al hacer un balance del primer mes de haberse suspendido esa restricción.

En entrevista para rotativo EL ORBE, calculó que, hasta ahora, se estima que el incremento en las ventas -de manera general en la región- oscila en alrededor de un 40 por ciento, con relación al mes anterior.

«Nos ha ido bastante mejor comparado con la etapa en la que no había esa entrada de clientela de Guatemala, con la que realmente Tapachula se beneficia bastante. Vamos bien», comentó.

Reconoció que los turistas y visitantes de Guatemala se la están tomando tranquilo y tomando sus precauciones para viajar a territorio mexicano, al cual para no correr el riesgo de sufrir un contagio de Covid-19 y porque saben que, a su regreso, tienen que demostrar que van sanos o los envían a cuarentena forzosa.

En el caso de Tapachula, la segunda ciudad más grande en el Estado, indicó que, conforme pasan los días, el número de vehículos centroamericanos de familias enteras que vienen a realizar sus compras o a pasear va en aumento.

Así como también de los camiones de pasajeros de esa nación que comúnmente llegaban a la ciudad antes de la pandemia, con fines recreativos y comerciales.

Por eso consideró que hay muy buenas perspectivas de ventas para cerrar el año, «y estamos siendo optimistas para que podamos cumplir con todo lo que estamos pensando».

Se refirió, además, al programa «Buen Fin», que impulsa desde hace varios años el Gobierno Federal y la iniciativa privada y que, en esta ocasión, será de once días a partir del 09 de Noviembre.

«Ojalá que repuntemos bastante ya que es una buena temporada y estamos en espera de que los guatemaltecos respondan como en años anteriores lo hicieron», abundó.

Un atractivo adicional será la paridad de la moneda de esa nación con la mexicana, ya que, como la de ellos vale más, pueden adquirir muchas cosas con menos dinero.

Tomando como referencia a lo ocurrido el año pasado, indicó que a los guatemaltecos les atrae la experiencia de llega a Tapachula y que han notado que les encanta la comida y el trato de la población.

En el caso de las compras, reconoció que hay gustos muy variados, ya que hay quienes prefieren la ropa, bolsas, calzado, pero también por aparatos electrónicos, abarrotes, especias y otros productos para revenderlos a su regreso.

Todos los guatemaltecos que están llegando a Chiapas con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) están acatando las disposiciones sanitarias para evitar los contagios de la pandemia, sostuvo. EL ORBE / M. Cancino