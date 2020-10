Le Protestan al Alcalde de Unión Juárez Doni Verdugo

Por el Abandono en que Tiene el Municipio.

Ejidatarios y avecindados del Ejido “11 de Abril”, del municipio de Unión Juárez, realizaron una bloqueo pacífico en el entronque de la comunidad San Jerónimo, como muestra de repudio y hartazgo por el mal Gobierno de Doni Alan Verdugo Aguilar.

El encargado del pronunciamiento fue Eugenio Rodríguez Macario, quién enfatizo que el actual Gobierno Municipal de Unión Juárez mantiene en completo abandono a la comunidad, pues no atiende ninguna de las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

En ese sentido, explicó que la vía carretera que comunica de San Jerónimo hacia el ejido se encuentra llena de hoyancos y baches, y se presume que el Gobierno Municipal, en menos de seis meses, ha destinado recursos para “bacheo”.

“El tramo se encuentra intransitable, el alcalde informó que en una primera fase destinó más de 380 mil pesos y en una segunda, según él, invirtió un recurso especial de 450 mil pesos, sin embargo en menos de seis meses la carretera se encuentra en completo deterioro”, aseveró Rodríguez Macario.

Además, acusan al Edil de no cumplir compromisos con la comunidad, entre los que destacan la red de energía eléctrica, la edificación del sistema de la presa, además de solapar a personajes ejidales que son señalados de actos deshonestos y de corrupción.

En el bloqueo llegó el Delegado de Gobierno Roberto Antonio Velasco Sánchez quién realizó una minuta de supuestos acuerdos y se comprometió a que este martes se inicie una mesa de diálogo para atender de manera pronta las necesidades que la comunidad demanda.

Los pobladores coincidieron en manifestar que de no encontrar una respuesta positiva a cada una de las demandas arriba señaladas, reiniciarán con protestas que van desde el bloqueo de tramos carreteros y de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Unión Juárez. EL ORBE/Darinel Zacarías