Surten más Vacunas Contra Influenza Ante Gran Demanda en la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre del 2020.- La aplicación de la vacuna contra la Influenza en su primera etapa ha tenido gran respuesta por parte de la población, al grado de que en algunos módulos hubo desabasto, el cual ya se superó porque llegó un segundo suministro.

Así lo dio conocer, María del Carmen Sumuano Imatzú, titular del programa de Salud en la Infancia y la Adolescencia del Distrito Sanitario Número VII, con sede en la ciudad.

En entrevista para este rotativo aseguró que desde que inició la vacunación, el 1 de Octubre pasado, la gente no ha dejado de asistir.

Explicó que la vacuna contra la Influenza se aplica a todos, desde niños hasta adultos sean o no derechohabientes.

En el caso de los menores de edad, se realiza en los hospitales oficiales como IMSS, ISSSTE, y para las personas mayores que no están afiliados, pueden asistir a los centros de salud.

Añadió que, en este tiempo de pandemia, la población debe de fortalecer su organismo, por lo que hizo la invitación en general para que acudan a los centros de vacunación y queden protegidos contra la Influenza.

Esta campaña de vacunación inició el 1 de Octubre en su primera etapa, la cual culminará el 31 de Diciembre, que es la época invernal.

Se aplica en los 16 municipios que corresponden a esta jurisdicción. Desde Mapastepec, toda la franja fronteriza hasta Suchiate, y de ahí hasta Unión Juárez.

Finalmente, expresó que los síntomas que presentan algunas personas al aplicarse esta vacuna son dolor de cabeza o fiebre, aunque son síntomas leves. EL ORBE / Nelson Bautista