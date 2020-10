Trabajadores de Protección Civil Protestan Suspendiendo Labores

* Se Niegan a Presentar Examen de Control y Confianza.

Tapachula, Chiapas. 23 de octubre del 2020.- Al menos 25 trabajadores de Protección Civil en la localidad suspendieron sus labores en la mañana de este viernes, como medida de protesta para no acudir a los exámenes de Control y Confianza.

Con ese tipo de evaluaciones obligatorias, se puede saber si los servidores públicos consumen drogas, utilizan sus cargos para actos de corrupción, entre otros.

Con las reformas realizadas, esa dependencia pasó a ser parte de las secretarías de Seguridad Pública en los municipios. Por lo tanto, tienen que cumplir lo que establece la ley para los uniformados de esa área y ser evaluados.

Julio César Cueto Tirado, director de Protección Civil Municipal, dijo en entrevista para EL ORBE que los manifestantes están solicitando una mesa de diálogo par no presentar esos exámenes, con el argumento de que no se consideran policías.

Reconoció que tienen la instrucción de presentarse a esos exámenes y que hay algunos que se lo harán, pero otros, han adelantado que no irán.

Admitió también que, conforme a la ley, pudieran ser acreedores de posibles sanciones administrativas, por tratarse de un desacato.

«La idea no es provocar una situación de esas, ya que el personal de Protección Civil realiza un trabajo arduo en cuanto a la atención que se realiza ante los fenómenos que nos perturban, como los incendios, la caída de árboles, lluvias o accidentes», comentó.

El personal ya ha sido convocado para presentarse a los exámenes, uno por uno, durante los meses que restan del año.

Por lo pronto tienen que llenar los formatos oficiales y cumplir con los requisitos que les solicitan; posteriormente trasladarse a Tuxtla Gutiérrez.

Mientras dure la protesta, informó que se están cubriendo los servicios de auxilio a la población con personal eventual y apoyados con otras instituciones, como la Cruz Roja Mexicana, el Cuerpo de Bomberos, entre otros. EL ORBE / M. Cancino