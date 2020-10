Despedazada Carretera de la Ruta Del Café

*Piden Investigar Constructora Encargada del Mantenimiento.

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre del 2020.- La carretera que une a la cabecera municipal con la comunidad de Nueva Alemania, dentro de la “Ruta del Café”, se encuentra en pésimas condiciones y con hoyancos por todos lados, no obstante que no tiene mucho que la rehabilitaron.

Mario Rolando López Roblero, comunero de ese lugar, comentó lo anterior, al tiempo de agregar que, desafortunadamente y a pesar de las quejas presentadas, no han obtenido respuestas positivas relacionadas a ese problema.

La temporada de lluvias ha sido una de las causas para que la carretera sufriera lo desperfectos, así como la caída de árboles sobre la cinta asfáltica, reconoció.

Aunque consideró que la rehabilitación que le hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) hace poco, fue hecha al vapor y sin ninguna responsabilidad.

En este sentido, precisó que la empresa «Geohidromin», encargada del mantenimiento de la «Ruta del Café», supuestamente usó material de mala calidad para realizar las reparaciones, por lo que la cinta asfáltica presenta nuevamente daños, aún en las partes que fueron rehabilitadas hace apenas unas semanas.

Agregó que esa situación preocupa a los habitantes de esa zona, ya que las condiciones del camino representan un riesgo para los que transitan en ella, y más ahora que los campesinos sacarán sus cosechas de café y de otros cultivos.

Es carretera, recalcó, es la vía de acceso para más de 20 mil habitantes de comunidades enclavadas en la zona cafetalera, cuyas condiciones han sido factores de accidentes automovilísticos que no han terminado únicamente en pérdidas materiales, sino también de vidas humanas.

Esa ruta es importante para el turismo de la región, según explicó, porque es utilizada por los visitantes internacionales que descienden de los barcos que llegan a Puerto Chiapas, pero el pésimo estado de la vía la convierte en un riesgo constante de generar accidentes automovilísticos.

Por eso, en voz de los afectados, hizo un llamado enérgico a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que supervise las acciones de rehabilitación que la empresa encargada realiza y que la obliguen a reparar nuevamente la vía. EL ORBE / Nelson Bautista }