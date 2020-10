Cae Producción de Café Debido a la Broca y Roya

Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre del 2020.- Aparte de que tienen el problema de la Roya y que han aprendido a convivir con ella o a saber controlarla, este año, los cafeticultores de la región luchan contra una incidencia especial de Broca muy fuerte.

Así lo señaló el productor, Tomás Edelman Blas, quien aseguró en entrevista para EL ORBE, que eso se debe a que las autoridades quitaron instituciones que se dedicaban a atender ese tema, como Sanidad Vegetal, y que mantenía el brote de la Broca lo más bajo posible.

Añadió que, ante ese desamparo, los cafeticultores han tenido que ingeniárselas para resolver ese problema, innovando alternativas. Por ejemplo, el uso de trampas o de otros materiales que sirven como insecticidas.

Manifestó, además, que es una situación muy delicada la que viven los que se dedican a ese cultivo, porque con la Broca, resulta que es una concha la que cosechan, porque la plaga ya se comió todo el interior.

Mantener el control de esa enfermedad del cafeto, según explicó, no es cualquier cosa, ya que su proceso es de solo 45 días, y si no se atiende, se reproduce por millones de ejemplares en tan poquísimo tiempo.

Como consecuencia, se ha caído alrededor de un 20 por ciento de la actual cosecha, además de las pérdidas por las demasiadas lluvias de este año y otros problemas como la Roya.

Opinó que Tapachula podría ser actualmente el municipio con mayor producción de café en todo el país, lo mismo que el Soconusco en cuanto a regiones.

Al hacer un balance sobre la miseria en la que viven los cafeticultores, señaló que, a nivel nacional, el promedio de producción es de cinco quintales por hectárea.

«Si se multiplica por dos mil quinientos pesos, que es el valor actual por cada uno de esos sacos, se habla entonces de un total de 15 mil pesos por hectárea. Eso no le alcanza para vivir un año a nadie”, acotó. EL ORBE / Nelson Bautista