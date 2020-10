Mujeres Comerciantes Huixtlecas Protestan Contra José Luis Laparra

*Denuncian Hostigamiento Policíaco.

Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre del 2020.- Un grupo de mujeres comerciantes, varias de ellas de la tercera edad, buscaron este lunes dialogar con el aún alcalde del municipio de Huixtla, José Luis Laparra Calderón por la problemática que están atravesando, pero fueron contenidas por la fuerza pública en la puerta de la Presidencia, como si se trataran de delincuentes.

Las señoras, vestidas de color rosa, habían estado solicitando durante todo el mes una audiencia con Laparra, pero no quiso atenderlas.

Por ello, este lunes decidieron acudir a las instalaciones del Ayuntamiento, pero los policías no les permitieron entrar a ese edificio, que por cierto es público.

Ante esa postura represora en contra de la población humilde, decidieron quedarse en un plantón en espera de ser atendidas por el presidente, vertido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero tampoco nadie las quiso escuchar.

María López, en voz de sus compañeras, explicó en entrevista para EL ORBE que son comerciantes que expenden sus productos en las Avenidas Rayón y Zaragoza.

Indicó que, meses atrás, las autoridades locales les hicieron llegar un documento en el que les exigían suspender sus actividades, con el argumento de que era una medida preventiva para evitar los contagios del Covid-19, y así lo hicieron.

Sin embargo, una vez que entró en vigor la nueva normalidad en Chiapas, el alrededor de 80 afectadas trataron de reiniciar sus actividades comerciales, pero la fuerza pública se los impidió.

En ese entonces, según recordó, los uniformados supuestamente les decían que no podían vender en Huixtla porque eran de otros municipios.

Una vez que comprobaron que en realidad se trata de mujeres originarias de ese municipio, les dieron la versión de que tenían que pagar por la descarga, como el caso de la verdura, «porque venía de otras regiones», cuando en realidad se proveen de la zona rural de ese mismo municipio.

Mientras se soluciona todo ese problema, comentó que rentaron una bodega para las maniobras de descarga de la mercancía, pero que el Alcalde les manda las patrullas para que las vigilen y eso lo consideró como un acto de represión de la administración morenista.

Reveló que, en algunas ocasiones, han sido agredidas por los policías y que les han quitado su mercancía y no se las devuelven. EL ORBE / M. Cancino