Confirmados 89 Casos de Lepra en México

5 Casos en Chiapas.

Tapachula, Chiapas. 27 de octubre del 2020.- En lo que va del año se han confirmado 89 casos de lepra en el país. De ellos, hay un caso cada uno en Cacahoatán, Comitán, San Cristóbal de las Casas y dos en Tapachula, informó, Carlos Gerardo Sánchez Oropeza, responsable del Programa Micobacteriosis de la Secretaría de Salud en el Distrito VII.

En entrevista para EL ORBE precisó que, en esta jurisdicción que engloba a 16 municipios aledaños a Tapachula, generalmente ha tenido hasta dos casos de esa enfermedad por año, a quienes se les mantiene bajo tratamiento y vigilancia constante.

Actualmente hay uno identificado en Cacahoatán y otro en Tapachula, y otro más que se en cuenta concluyendo su tratamiento.

Descartó que se trate de un brote como tal, y aun cuando se trata de una enfermedad contagiosa, no es altamente transmisible.

«Es un padecimiento que ha estado entre nosotros desde hace más de dos mil años, donde México es un país que está en vías de la eliminación de ese padecimiento. Afortunadamente cada año son menos casos», comentó.

También aclaró que las personas afectadas con ese mal no presentan síntomas como se aprecian en las películas, donde se proyecta que se les cae la carne y la piel por pedazos, o partes del cuerpo como brazos, orejas y nariz.

En realidad, según el especialista, la manifestación temprana se trata de lesiones en la piel o manchas, generalmente hipopigmentadas y blanquecinas.

Pueden ser hiperémicas en forma de manchas rojas y placas escamosas pero que tienen una característica muy peculiar y no causan dolor, ardor ni picazón.

Se trata de lesiones que las personas afectadas las tienen ahí por meses, incluso por algunos años y como no causa molestia no son motivos de ir a la consulta, lo cual hace que se retrase el diagnóstico.

Para que podamos contagiarnos de lepra, según comentó, se necesita tener una convivencia muy estrecha con la persona que está afectada. Es vaccinífera, al igual que la tuberculosis o como otros padecimientos de micobacterias.

Aun cuando reconoció que entre los flujos de migrante podría venir alguna persona con ese padecimiento, insistió que tendrán que quedarse a vivir en Tapachula y mantener una relación estrecha con otra para contagiarla.

En el caso de los contagiados del Distrito de Tapachula, reveló que se trata de personas de entre 40 y 50 años de edad, que tuvieron contacto con gente de otros estados, donde hay mayor incidencia y, se cree, es la manera en la que se propagó el mal.

Todo paciente que ingresa a tratamiento, lo termina y sigue en un proceso bajo vigilancia al menos por un espacio de cinco años, con valoraciones anuales.

Puntualizó que, hoy en día, la lepra es un padecimiento que cuenta con tratamiento médico gratuito y es curable. EL ORBE / M. Cancino