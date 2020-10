Nacen en Promedio dos Hijos de Migrantes por Día

* En el Hospital General de Tapachula.

Tapachula, Chiapas. 27 de octubre del 2020.- En el Hospital General de Tapachula, ubicado al sur de la ciudad, nacen diariamente dos hijos de migrantes, aunque la cifra disminuyó por diversas circunstancias ya que, en meses anteriores, el promedio era de seis al día.

Así lo confirmó el Subdirector Médico de ese nosocomio, Jaime Antonio Valiente Chun, quien dijo que, en total, en ese lugar se atienden hasta 20 partos al día, la mayoría de origen mexicano.

En entrevista para rotativo EL ORBE, reconoció que los migrantes siguen llegando en busca de esa atención pública, aunque también van a otras instituciones de la región.

«Este es uno de los hospitales que más les ha dado servicios a ellos, ya no con la misma intensidad que venían antes cuando hablábamos de las caravanas, pero sí siguen viniendo. Creo que un 10 por ciento de las atenciones corresponde a migrantes», reveló.

Los extranjeros indocumentados que acuden hasta ahí en busca de atención médica, según los expedientes clínicos, son en su mayoría de Guatemala, Honduras, El Salvador y de otras regiones de Centroamérica.

«El Hospital General, a pesar de la pandemia, ha seguido trabajando fuertemente, sobre todo con las atenciones de urgencias durante las 24 horas, en especial las pediátricas, gineco obstétricas y de adultos en forma general», comentó.

Por situaciones de seguridad para la población, la consulta externa está suspendida por el momento. Sin embargo, no se deja desprotegida a la población y por eso los servicios de urgencias se siguen otorgando.

De acuerdo al galeno, se otorga una infinidad de urgencias todos los días, con un promedio de 30 personas por turno, de los cuales, la gran mayoría queda hospitalizado.

Aclaró que todos los Centros de Salud en la región están operando con normalidad, en donde se absorbe gran parte de la consulta externa.

Luego de la gran demanda que hubo en meses anteriores por problemas relacionados al sistema respiratorio, incluyendo al mortal Covid-19, el requerimiento más insistente en la actualidad en el Hospital General de Tapachula, son personas poli traumáticas y heridos.

Además, aquellos que requieren de una intervención quirúrgica por problemas de apéndices, vesículas, entre otros.

EL MILLON QUE NADIE VIO PASAR

En los últimos días hubo dos noticias que desnudan la porosidad de la frontera sur y la farsa sobre la supuesta estrategia del gobierno mexicano de detener la migración ilegal.

La primera, una declaración de parte del director del albergue Belén, el párroco César Cañaveral, quien reveló a EL ORBE que han ingresado desde Guatemala a Chiapas, unos 400 mil migrantes al año, es decir, cerca de un millón en lo que va del sexenio, y que ninguna autoridad vio, ni detuvo.

La otra, lo revelado por el Centro de Dignificación Humana, en torno a que, en los últimos diez días, han cruzado de esa misma manera unos 15 mil indocumentados.

Mientras, representantes de colonias populares hicieron pública su inconformidad por la presencia de migrantes deambulando en la ciudad, ya que señalan que muchos de esos extranjeros se drogan en las calles, roban, asaltan y participan en homicidios.

Se desconoce cuáles son las causas por las que el Instituto Nacional de Migración (INM) no hace cumplir la ley en contra de quienes no pueden acreditar su legal estancia en el país.

Tampoco se sabe por qué las autoridades han convertido a Tapachula en el traspatio de México y en el muro invisible de los Estados Unidos, pues permiten que decenas de miles de migrantes estén varados en la ciudad, sin que sean deportados, pero tampoco les permiten que sigan su camino hacia el norte del país.

La gran mayoría de esos migrantes no tienen empleo y cargan con familia, y por eso nadie se explica cómo le hacen para comer, pagar rentas y todos los gastos para sobrevivir, incluso -para muchos de ellos-, comprar drogas y bebidas embriagantes. EL ORBE / M. Cancino