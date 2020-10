Panteones de Tapachula Estarán Cerrados el 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre

* Productores de Flores en Quiebra por Nulas Ventas.

Tapachula, Chiapas. 27 de octubre del 2020.- El cierre de los panteones como una medida preventiva para evitar las aglomeraciones y los contagios del mortal Covid-19, está generando severos daños económicos a algunos sectores, como a los productores de flores de la zona rural de Tapachula, que están reportando desde ahora quiebra en sus negocios.

Cenobia Rangel Salvador, una de las afectadas de la Segunda Sección de Tinajas, al sur de la cabecera municipal, dijo en entrevista para EL ORBE que apenas se enteraron que los cementerios estarán cerrados, pero ya tienen meses preparando las flores que se comercializan en esta época relacionada al Día de Muertos.

Consideró que es una ironía cerrar esos lugares con el argumento sanitario, pero permiten que todos los antros de vicio estén operando, algunos a su máxima capacidad.

Señaló que en esa situación están todos los productores de flores, quienes oportunamente sembraron la flor de Cempasúchil o la de «Cresta de gallo», en grandes extensiones de tierra, para que estuvieron cultivables en esta semana.

Recordó que hicieron inversiones para la compra de las semillas, la preparación de los terrenos, fertilizantes, insecticidas, mano de obra y otros gastos de operación.

Gran parte de toda esa producción es distribuida en los mercados y tianguis de Tapachula y de los municipios aledaños, pero que ahora los comercializadores se han abstenido a realizar los pedidos acostumbrados, previendo que no se vender el producto.

En años anteriores, según recordó, a partir del día 25 de octubre se empezaba a distribuir las flores en toda la región, para estar oportunamente disponible al público desde días antes de la celebración a los difuntos.

Para este martes las flores aún no salían y, se teme, la producción podría podrirse sin ser cultivada, a falta de compradores.

Subrayó que entre los grandes consumidores estaban también las escuelas con los concursos de altares, pero que ahora también todo eso fue suspendido por la contingencia.

La ley de la oferta y la demanda también les está ocasionando daños colaterales. A falta de ventas, los precios de las flores de temporada se han desplomado por debajo de los costos de producción.

Coincidieron en que tienen entre este miércoles al viernes para cultivar y distribuir el producto, porque se trata de un perecedero.

Señaló que no tienen apoyo gubernamental y que, incluso, en los créditos que estuvo entregando el Gobierno Federal para apoyo a los pequeños empresarios, no fueron incluidos.

Curiosamente, los cientos o quizá miles de personas que se dedican a esas actividades en Tapachula, son mujeres, la mayoría madres y sostén principal de sus familias. EL ORBE / M. Cancino