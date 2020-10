Maestros Adheridos a la CNTE Marchan en Chiapas

*Exigieron Atención a sus Demandas Magisteriales.

Tapachula, Chiapas. 30 de octubre del 2020.- Moles de maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y normalistas marcharon este vienes en ocho regiones de Chiapas, incluyendo a la de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, las dos ciudades más grande de la entidad.

En el acto desplegaron mantas y pancartas, en donde exigieron públicamente que el gobierno no meta las manos en el manejo de los recursos de la Caja de Ahorros, así como en los préstamos del magisterio.

Ervin Herrera Estudillo, secretario de la Organización 5 de la Sección 7 del CNTE, señaló en entrevista que las manifestaciones se llevaron a cabo en Frontera Comalapa, Comitán, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Explicó que el recurso económico de la Caja de Ahorros es de los propios trabajadores de la educación, porque se los descuentan de su salario cada quincena.

Los intereses que se cobra es del 6 por ciento, por lo que las autoridades no pueden comparar una cuenta solidaria, que es de los trabajadores, con una privada, donde se generan intereses mucho más altos.

Asimismo, que no están de acuerdo en que se haya establecido el decreto 87, que impide lo recaudado a través de las nóminas para pasarlos a los bancos particulares, quienes cobran intereses por los préstamos.

También exigieron que se resuelvan las demandas con respecto a las cadenas de cambios y ascensos; que se agilicen los préstamos que están paralizados, así como la falta de pagos de s adeudos.

En el caso de Tapachula, el contingente partió desde el sur de la ciudad, a la altura de las instalaciones del Internado 11, siguió por toda la 4a Avenida Sur, hasta llegar al centro de la ciudad, donde llevaron a cabo un mitin.

Luego de expresar sus demandas, dieron por concluida su manifestación, sin que se registraran incidentes. EL ORBE / Nelson Bautista