Se Pronuncian Sectores por Demoler Topes en Comunidad El Corralito de Mazatán

* Delincuentes Aprovechan esa Zona Para Cometer Asaltos.

Tapachula, Chiapas. 30 de octubre del 2020.- Diversos sectores de la población, choferes, y victimas que han sufrido infinidad de robos y asaltos en el cantón El Corralito, solicitaron la demolición de los diez topes, que es donde suspenden esos hechos delictivos.

Y es que, desde el periodo de gobierno que presidía el ex alcalde, Jorge Arnoldo Chiu Madrid, fueron construidos para protección de los estudiantes y padres de familia de la escuela primaria “Manuel Ávila Camacho”, de esa comunidad.

Pero, debido a que los motociclistas y choferes tienen que bajar la velocidad para pasar los topes, ha provocado que los delincuentes aprovechen esa situación y cometan los robos y asaltos.

Ahí se han despojado a motociclistas de sus unidades, mismos que han acudido a la Fiscalía del Ministerio Público, para interponer su denuncia formal.

Juan Carlos Rodríguez Sánchez, señaló a EL ORBE que, a la mitad de la zona de los topes, se encontraban tres sujetos que fingían componer una motocicleta.

Además, que le hicieron parada solicitando su ayuda. Pero, al detenerse, lo amagaron con una pistola, le despojaron de su motocicleta y huyeron con rumbo a la carretera del kilómetro siete.

Aunado a este problema que representan los topes, agregó que es zona incomunicable, pues no hay señal de ninguna compañía telefónica, lo cual ayuda a los delincuentes, pues para pedir ayuda al Centro de Emergencias, no se puede por la ausencia de cobertura.

Ante esta situación, insistió que es urgente que las autoridades de la Mesa de Seguridad, tome en cuenta dentro de sus estrategias, identificar las zonas de mayor incidencia del delito.

Así también, conocer el origen y consecuencia que provoca el hecho que las mismas condiciones geográficas den beneficio a la delincuencia organizada. EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado.