Docentes en Metapa Exigen la Renuncia de la Supervisora de la Delegación D-1-178

Tapachula, Chiapas; 02 de Noviembre del 2020.- Marcada molestia hay entre los docentes y trabajadores adheridos a la Delegación D-1-178 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en virtud de que la Secretaría de Educación nombró como Supervisora de la Zona Escolar de Metapa, a Leonarda Tedi Agustín Ventura.

El secretario de la Delegación de la CNTE en esa localidad, Gabriel Escobar López, dijo en entrevista que la supervisora violenta los derechos laborales de los docentes, ya que anteriormente estuvo en ese cargo y sólo se dedicó, según dijo, a causar problemas entre los maestros.

Han pedido a la Secretaría de Educación que envíe a un Supervisor nuevo, y a pesar de que los funcionarios prometieron que lo harían, les informaron que van a reinstalar otra vez a Agustín Ventura, indicó.

Los denunciantes dijeron que no quieren a Leonarda Tedi porque no la consideran apta para desempeñar el cargo, «y porque traería problemas entre los maestros y la parte sindical, por su falta de oficio y sensibilidad para tratar los distintos casos que se presentan».

Los inconformes aseguran que la dependencia educativa ha insistido en imponer a la Supervisora, “lamentablemente cuando ella estuvo en su gestión anterior, hubo presunto acoso laboral”.

“Había docentes que, teniendo incapacidad, eran obligados a asistir, como el caso de la profesora de apellido Piña, de la escuela Luis Pasteur, de Metapa de Domínguez, que a pesar de la enfermedad de la maestra su esposo la tenía que llevar a trabajar a pesar de su licencia médica, por lo que la supervisora la acosaba para que se presentara», recalcó.

Dijeron por último que harán todo lo que esté en sus manos con tal de protestar y no permitir que esa profesora asuma la supervisión. EL ORBE / Nelson Bautista