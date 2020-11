Exigen Altos Cobros a Padres de Familia en la Escuela Primaria “Javier Mina Larrea”

Tapachula, Chiapas; 02 de Noviembre del 2020.- Los padres de familia de la escuela primaria “Javier Mina Larrea”, ubicada en el fraccionamiento Los Palacios, están que trinan contra la Dirección del plantel, en virtud de que les impusieron una cuota de 300 Pesos para la inscripción de los niños.

Según los quejosos, aquel padre de familia que no entrega ese dinero, no les dejan tareas y no les dan libros de texto a sus hijos, aún cuando los mismos fueron enviados de manera gratuita por el Gobierno Federal a todas las escuelas del país.

Asimismo, los denunciantes dijeron que se enteraron que el Gobierno envió mochilas para todos los alumnos y cuando algún padre la solicita, si no ha entregado los 300 Pesos, no se la dan. Es decir, hacen de cuenta que las están vendiendo.

Varios de los padres están conscientes de que a veces piden colaboraciones porque se requiere darle mantenimiento a la escuela, pero también saben que, en estos momentos, por la pandemia, muchos se quedaron sin trabajo y no tienen cómo solventar esos gastos.

Por eso es la inconformidad, porque señalan que a la fuerza quieren que los padres de familia den los 300 Pesos, sin importarle para nada la situación que se vive en todos los hogares, además de que la educación básica debe ser impartida de manera gratuita a todos los niños de México. EL ORBE / Nelson Bautista