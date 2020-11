Ayuntamiento de Tapachula Inicia Pavimentación de Calles en Puerto Madero

Tapachula, Chiapas.- Obras de pavimentación mixta y con concreto asfáltico, con una inversión por cuatro millones 777 mil 320 pesos, inició el Ayuntamiento de Tapachula, en la población de Puerto Madero, en donde desde hace muchos años no se habían realizado ese tipo de acciones que vienen a mejorar las vialidades y el entorno urbano.

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020 (FISM-2020), se realizan los trabajos que estarán concluidos antes que finalice el año, para lo cual se pidió a la población convertirse en contralores sociales y no solamente se cumpla en tiempo, sino también con calidad.

Paola Domínguez Solar, coordinadora de Copladem de Puerto Madero mencionó que esta inversión es una excelente noticia, porque la pavimentación comprende de la 3ª calle Poniente entre avenida Central y 4ª. Norte y en avenida Central Sur entre calle Central y 2ª. Oriente.

“Mucho tiempo el puerto en total abandono, ya tenía mucho tiempo que nuestras calles no tenían el interés hacia los gobiernos pasados, no nos habían volteado a ver para nada; hoy los habitantes de Puerto Madero estamos agradecidos”, sostuvo.

Por su parte, Jahir Delfín Gómez Conde, delegado Municipal, afirmó que se mejorará el entorno urbano de la población pesquera y turística. “Tenemos la esperanza que este sea el inicio de más obras, desafortunadamente por la contingencia que nos ha afectado aquí y en todos lados, pero ya se nota el cambio, muchísimas gracias, la población de Puerto Madero es una población que está unida y vamos a salir adelante todos juntos”.

Los trabajos contemplan la pavimentación mixta y con concreto asfáltico, que incluyen la construcción de guarniciones y banquetas, rampas para personas con capacidades diferentes, señalización y obras inducidas como reparaciones hidráulicas.

Las integrantes del Ayuntamiento de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda y las regidoras Viridiana Figueroa García, Elvira Ávalos López y Aida del Rosario Flores Vázquez, acompañadas de las autoridades locales y de representantes de la comunidad, dieron el banderazo del inicio de los trabajos.

En ese sentido, se reiteró el compromiso de la administración municipal de seguir el ejemplo de trabajo y de responsabilidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que los recursos se inviertan con transparencia en beneficio de los ciudadanos. Boletín Oficial