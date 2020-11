Es Hora de Acabar con la Corrupción en el Suicobach

Roni Raquel Rodríguez Velasco, sindicalizado.

*Trabajadores Repudian a Víctor Manuel Pinot.

Tapachula, Chiapas. 04 de noviembre del 2020.- El hasta ahora dirigente del Sindicato, Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Víctor Manuel Pinot Juárez, está violando la ley y la Toma de Nota emitida por la Junta de Conciliación y Arbitraje, señaló, Roni Raquel Rodríguez Velasco, personal sindicalizado de esa institución educativa.

En entrevista para EL ORBE recalcó que, a unas horas de que se lleve a cabo las elecciones internas en ese sindicato para elegir al nuevo secretario general, «Pinot está aferrado a mantenerse en el cargo y se ha pasado por el arco del triunfo, las indicaciones y lineamientos que fueron emitidos por la autoridad laboral».

Recalcó que la Junta de Conciliación ya ha dado su aval para que se efectúen esas elecciones, a realizarse mañana viernes 6 de noviembre.

«Sin embargo, con el mayor cinismo y descaro del mundo, manda a sus secuaces a tratar de desinformar a la base trabajadora, para que no salgan a votar», abundó.

Desde su punto de vista, «es increíble como el poder, y el dinero llegan a enajenar a las personas y que Pinot cree que puede mandarnos cual si fuéramos sus empleados».

Y es que, en un acto de desesperación y al ver que está a punto el poder que ha mantenido durante dos décadas, aseguró que emitió documentos diciendo: “instruyo a todo el personal sindicalizado, para que no asistan ni se presenten a supuestas reuniones sindicales que se están promoviendo para el 6 de noviembre”.

Ante eso y a nombre de sus compañeros inconformes, le contestó a Pinot que «ni son supuestas, y mucho menos nos puede tratar como borregos. ¿Acaso no se da cuenta, que ya no ejerce ningún poder sobre nosotros?».

Así también, que, ni con mandar a sus lacayos a amenazar a los trabajadores, va a poder evitar que salgan a votar.

Luego se refirió a que los estatutos que los rigen y lo establecido en la propia ley federal, le prohíben volver a reelegirse.

Agregó que el todavía eterno secretario general y sus «achichincles e incondicionales», tienen más de 18 años de cobrar sin trabaja, además de que hay quienes tienen hasta tres plazas.

«Debe entender que somos la gran mayoría de los agremiados que esperan desde hace mucho tiempo esta oportunidad de hacer ejercer la democracia y externarle el repudio que los trabajadores le tenemos y que por años hemos tenido que soportar su indeseable presencia, sinónimo de corrupción, nepotismo, misoginia y soberbia», sostuvo

Según Rodríguez Velasco, Chiapas vive tiempos de cambio y justicia, y que por eso están seguros que se acabara con la inmunidad que gozó Pinot en los sexenios pasados, que le permitieron operar, hasta ahora, en la impunidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello