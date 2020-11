Tapachula Primer Lugar en Violencia Familiar en Chiapas

*Afirma Fiscal de Adolescentes.

Tapachula, Chiapas; 09 de Noviembre del 2020.- De acuerdo a la titular de Fiscalía de Adolescentes en el Estado, Amanda Farfán Ruiz, la zona de Tapachula se ha colocado en el primer lugar en violencia familiar en la entidad, incluso un 60 por ciento más que la capital, Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal de Las Casas.

En entrevista para este rotativo, la funcionaria consideró que entre las causas que originan esos índices negativos está la falta de responsabilidad de parte de los padres, al no poner límites en su oportunidad.

«Como padre tienes que cumplir con lo que dijiste que le ibas a imponer. Tú tienes que imponerles límites a tus hijos, si no, estás creando un hijo con demasiadas canonjías y al rato vas a tener problemas», señaló.

Basada en las denuncias presentadas en la entidad en este año, indicó que la gran mayoría son de violencia de hijos a padres o hacia abuelos.

«Por desgracia muchos padres han migrado y dejan los hijos con los abuelos. Esas personas de la tercera edad ya no están preparadas para educar a un hijo, y lo consiente y tolera demasiado; por eso los nietos terminan maltratándolos», recalcó. EL ORBE / M. Cancino