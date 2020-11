Migrantes Pueden ser Asintomáticos y Transmitir Portando el Coronavirus

*Afirma Secretaría de Salud.

Tapachula, Chiapas. 11 de noviembre del 2020.- Ángel Gabriel Ocampo González, jefe del Distrito de Salud VII, con sede en esta ciudad, reconoció que, en la región, pudiera haber migrantes contagiados de Covid-19, ser asintomáticos y pasar desapercibidos, al igual que otros sectores de la sociedad.

En entrevista para este rotativo, recalcó que por esas causas es sumamente importante el uso de cubrebocas, «porque muchos podemos ser asintomáticos y no sabemos si podemos contagiar a la persona que está frente a mí».

Señaló que, aquel paciente que presenta signos de coronavirus, el sector salud le da la atención y tratamiento y, dependiendo los días en que haya iniciado los síntomas, se le toma la muestra o no.

Y es que, según dijo, las pruebas solo se deben de realizar los primeros cuatro días después de haber iniciado con los síntomas, ya que después resultan negativos.

Por eso, a las personas que ya llevan cinco días o más de haber iniciado con los síntomas, asegura que se les da tratamiento y ya no se les aplica la prueba.

Así también, dejó en claro que no pueden precisar a cuántos migrantes de los 16 municipios que conforman el Distrito VII, se les ha aplicado la prueba, porque cuando se realiza no se exige conocer la nacionalidad y se hace sin distingos.

Por otro lado, comentó que el personal de salud cuenta con el equipo necesario para prevención del Covid-19, en la atención de pacientes.

«Por supuesto que se les ha dado el material suficiente para que den ellos la atención médica correspondiente. En las últimas semanas hemos estado en semáforo amarillo, qué nos dice que el número de casos ha ido en franca disminución», detalló.

EL ORBE / M. Cancino