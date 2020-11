95% de Estancias Infantiles en Tapachula Dejaron de Prestar Servicios por Covid-19

Tapachula, Chiapas; 12 de Noviembre del 2020.- La crisis económica provocada por la contingencia y la paralización de los sectores productivos durante gran parte del año, además del temor de la sociedad a que sus hijos sufrieran contagios, obligó el cierre definitivo del 95 por ciento de las estancias infantiles en la ciudad.

Érica Sibaja Flores, responsable de la estancia infantil “Angelitos”, dijo que actualmente tienen niños, pero que están trabajando a distancia porque no les permiten de manera presencial por el tema del Covid.

“Trabajamos conforme al tiempo. Queríamos dar apertura, pero nos dijeron que no, porque había un rebrote y era mejor que no abriéramos para evitar esa problemática”, señaló.

En entrevista para EL ORBE, manifestó que por tratarse de microempresas, no cuentan con ningún apoyo por parte del Gobierno. Es decir, tienen buscar por ellos mismos la manera de sobrevivir.

En Tapachula había 48 estancias infantiles, pero que la mayoría tuvo que cerrar ante el problema de la pandemia, y también porque ahora muchos papás prefieren gastar el dinero en otras cosas y no utilizar ese tipo de servicios para sus hijos, por lo que a la fecha solo están trabajando cuatro establecimientos de ese tipo, señaló.

“A pesar de todas las limitaciones, nosotros estamos trabajando con nuestros propios medios, tratando de no descuidar a los niños, que es lo más valioso que tenemos como ciudadanos o personas conscientes. Incluso, hay padres que no pagan de manera puntual, pero nosotros seguimos proporcionando el servicio”, indicó.

Así también, que las clases no son presenciales, “pero buscamos estrategias institucionales o vídeos innovadores y creativos con los cuales se beneficia al niño».

Puntualizó que el Covid-19 ha ido en aumento y por eso se requiere que la población haga conciencia y se mantenga en casa para evitar contagios y superar lo más pronto posible la contingencia. EL ORBE / Nelson Bautista