Crisis del Campo se Agrava por Suspensión de Fideicomisos y Programas de Gobierno

* Lamentan Campesinos de la Región.

Tapachula, Chiapas a 15 de noviembre de 2020.- La severa crisis por la que está atravesando el campo mexicano se ha agravado, no solo por la contingencia sino por decisiones gubernamentales como la suspensión de los fideicomisos y diversos programas que eran destinados para ese sector.

Marco Antonio Esquivel Gómez, presidente de la Confederación Nacional del Campo (Confenacam), dijo en entrevista para EL ORBE durante una gira de trabajo que hizo por la Frontera Sur de Chiapas que en el país hay elementos que se han estado quitando de la parte productiva.

Puso de ejemplo a los fideicomisos para la reactivación del campo que el gobierno decidió cancelar este año; además de las instituciones que están quedando sin presupuesto, como Nacional Financiera y Agroasemex.

«Necesitamos de una mano amiga, no sólo de nuestro presidente sino de todos los políticos, sobre todo de la cámara de senadores y diputados para que se legislen presupuestos a favor del campo», indicó.

De ellos se requiere, dijo, que hagan un análisis de esas instituciones y estén ahí personas sensibles al pueblo, «y por eso lo campesinos ya no vamos a servir más de escalera a políticos insensibles, para que las instituciones sean de puertas abiertas, pero sobre todo de resultados».

En el caso de los presupuestos, indicó que tienen conocimiento que se destinó a la Secretaría de Agricultura y Desarrolla Rural (Sader), un incremento del 3 por ciento al pasar de 47 mil millones de pesos a 49 mil millones.

Por eso, según comentó, han presentado una propuesta a la Secretaría de Hacienda federal para que revise ese presupuesto para el campo y lo incremente, porque no es suficiente.

Exhortó a realizar un análisis en conjunto entre sociedad, organizaciones e instituciones, para establecer lo que se requiere en la reactivación de la productividad,

«Hoy México es el primer lugar a nivel mundial en importar maíz, arroz y trigo, y eso es un tema que tenemos que analizarlo entre todos. Porque no es que no tengamos las ganas de producir, sino que no tenemos las herramientas para trabajar», apuntó.

Se requiere que los sectores productivos tengan el acompañamiento de las autoridades, recalcó; que se proporcionen los insumos que garanticen que habrá rendimientos considerables; que se pueda tener acceso a los canales de comercialización, para que el beneficio de la venta sea directamente para los productores.

En el caso de Chiapas, consideró que la ayuda emergente debe ser canalizada para los productores de café, cacao, rambután, soya, maíz, sorgo, entre otros, además del sector ganadero, a las micro y pequeñas empresas, y el impulso al turismo del que está excluida la Frontera Sur.

Reconoció que la falta de apoyo y estrategias al campo ha provocado que exista una migración de las nuevas generaciones y queden en el olvido los campos de cultivo.

«El éxodo desde el campo continúa. Es necesario mencionarlo y por eso nosotros estamos levantando la voz para la reactivación del agro mexicano», concluyó. EL ORBE / M. Cancino