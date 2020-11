Discapacitados Exigen Apoyos que Otorga el Gobierno Federal

* Están Marginados de Programas Sociales.

Tapachula, Chiapas a 15 de noviembre de 2020.- El presidente de la Asociación Civil Discapacitados de Tapachula, Jorge Alberto López Guzmán, aseguró que algunos de los miembros de esa organización resultaron contagiados del Covid-19, pero que afortunadamente pudieron salir adelante y que ninguno fue víctima mortal.

Explicó que apenas el 31 de octubre dejó de existir Fernando Reyes Gálvez, quien por muchos años fue presidente de la agrupación, pero que fue víctima de una enfermedad que venía arrastrando desde hace unos dos años.

En el aspecto laboral, manifestó en entrevista para EL ORBE que quienes tienen trabajo formal, lo conservaron.

Sin embargo, el 15 por ciento de quienes se dedican al empleo informal resultaron afectados en lo económico, ya que sus ventas presentaron una disminución considerable debido a que mucha gente prefirió quedarse en casa.

Por otro lado, señaló que, debido a la pandemia, todos los cursos que normalmente venían tomando, principalmente en el tema de manualidades, quedaron suspendidos, ya que no pueden reunirse de manera presencial por la sana distancia.

Agregó que, debido a que varios de ellos sufrieron económicamente, el gobierno ha estado apoyándolos con el otorgamiento de despensas con artículos de la canasta básica, lo que les ha resultado de mucho beneficio.

Sin embargo, en los dos años que lleva el actual gobierno federal, les quitaron un apoyo que recibían mensualmente, lo mismo que a las madres solteras.

Señaló que últimamente los han traído dando vueltas en las oficinas de gobierno y no les resuelven las solicitudes que han hecho para ser beneficiados con los apoyos bimestrales que está dando el gobierno federal.

Indicó que en esa agrupación hay personas que no escuchan, otros que no ven, y los más con discapacidades evidentes, sin embargo, por más que han tocado las puertas, no han logrado los apoyos del programa Bienestar. EL ORBE / Nelson Bautista