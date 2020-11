Campesinos de Metapa Exigen Apoyos Porque Dicen que Están Abandonados

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre de 2020.- El municipio fronterizo de Metapa de Domínguez, aunque es uno de los más pequeños dentro de la estructura del Estado de Chiapas, siempre ha contado con la atención de las autoridades, pero ahora está en el total abandono.

Virginia Cruz López, una de los habitantes de este municipio, coincidió con otras personas al decir que en cuestión de atención a la salud, hay un abandono absoluto, ya que las autoridades no ponen en marcha programas de prevención que pudieran paliar todo tipo de enfermedades.

Lo mismo sucede con la atención al campo, dijo, ya que los campesinos están totalmente abandonados, sin ningún apoyo por parte del Gobierno Federal, tal como ocurría en sexenios anteriores.

Ese apoyo les permitía, aseguró, competir con otros municipios en cuanto a las altas cosechas de maíz, ya que esa región ha sido maicero por excelencia.

Incluso, recalcó que en Metapa es común que las mujeres apoyen a sus esposos en la siembra y cosecha de maíz, pero que ahora todo esto se acabó porque las señoras tienen que trabajar en lo que pueden para ayudar en los gastos de la familia, en virtud de que el campo ya no lo permite.

Con la pandemia del Coronavirus, agregó, la situación se puso más difícil para los productores metapanecos, porque han quedado totalmente sin recursos y empleos, «porque en este pueblo no hay empresas o negocios donde podamos trabajar».

Otro de los problemas que tienen, abundó, es la falta de educación, que ha estado desatendida, más en esta pandemia que ha confinado a cientos de personas, pero que en el caso de los niños es preocupante porque no tienen equipos para el estudio en línea o de manea virtual. EL ORBE / Nelson Bautista