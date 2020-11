Investigan Muerte de Exmilitar en Cacahoatán

*Se cree que pudiera haber sido un asalto

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre de 2020.- La muerte del exmilitar asesinado de cinco balazos en el ejido Faja de Oro, tiene relevancia y la Fiscalía de Homicidios mantiene una línea de investigación contundente que, se cree, dará con la detención de los dos presuntos homicidas.

Se sabe que el exteniente retirado, Apolonio N. de 74 años de edad, se dedicaba a la compra y venta de café, pero los asesinos sabían que siempre andaba armado, debido que era exmilitar, por eso fue que le dispararon para robarle el dinero que supuestamente llevaba.

Los dos asesinos esperaron el momento para dispararle a la altura del ejido Faja de Oro, donde fue interceptado y baleado cuando se encontraba en la camioneta marca Ford F 150, placas CX-5894-B, ubicado en la calle central Pablo García, entre carretera Cacahoatán – Unión Juárez y Avenida Lázaro Cárdenas.

Se cree que el artero asesinato se llevó a cabo frente á su nieta y bisnietos que se habían quedado en la camioneta junto al occiso, mientras que su hija y esposa había bajado a comprar comida en uno de los restaurantes ubicado ahí.

El cuerpo presentaba 5 orificios en la región parietal lado izquierdo y uno más en la frontal, todos en la cabeza.

Extraoficialmente se informó que el exmilitar, con rango de teniente, había llevado a cabo la venta de una casa, con lo que le dieron 230 mil Pesos y la camioneta en la que viajaba.

Serán las autoridades las encargadas de investigar con quién había hecho el trato de la venta, bajo qué términos habían quedado y quiénes se enteraron de ese acuerdo comercial.

Actualmente se dedicaba a la compra venta de café de esa región y sus familiares señalaron que no tenía enemigos.

El cuerpo fue identificado por su esposa Adelaida Rosario «N», de 29 años y de nacionalidad guatemalteca, tenían su domicilio particular en el ejido 2 de Mayo, también de Cacahoatán.

Aún cuando no ha sido confirmado por las autoridades, se cree que los agresores llegaron hasta donde estaba estacionada la camioneta, dispararon a quemarropa a la víctima y que presuntamente se llevaron dinero.

Por lo pronto, la Fiscalía de Distrito Fronterizo realiza las investigaciones a través del Grupo Especial de Homicidios, y se cree que ya hay avances sustanciales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello