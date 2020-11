Comercios del Centro Reportaron Incremento de un 60% en sus Ventas

Walter Orozco, el Declarante.

* Durante el “Buen Fin 2020”.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre.- Luego de varios meses que mantuvieron cerrados sus negocios por instrucciones de las autoridades de Salud ante la pandemia del Coronavirus, hoy, con la nueva normalidad y la celebración del Buen Fin, ha habido una recuperación económica.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Walter Orozco, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tapachula, y añadió que quizá el incremento del 60 por ciento en dos meses no ha sido como ellos quisieran, pero es muy positiva.

En el centro de la ciudad de Tapachula hay un aproximado de 800 negocios establecidos, aunque fue claro al decir que, de todos ellos, algunos no han podido reabrir debido a los problemas que enfrentaron, como el despido de empleados y la relación con los proveedores.

Señaló que, aunque ya vieron una mejora, la situación para la clase empresarial de la segunda ciudad más grande en la entidad sigue crítica, sobre todo si se toma en cuenta de que a la fecha no han contado con apoyos gubernamentales.

Por eso, dijo, han tenido que recurrir a diversas estrategias para promocionar sus productos y ofrecer sus servicios, en el ánimo de regresar lo más pronto posible a las ventas que traían antes de la contingencia.

Hasta el momento se desconoce si el Gobierno en México pondrá en marcha algún programa emergente para el rescate de la economía, luego de los estragos que ha dejado la contingencia y la paralización de los sectores productivos durante un largo periodo del año.

Tampoco se sabe se sabe si se harán efectivos los anuncios del Gobierno Federal de incluir a la región Frontera Sur de Chiapas en la las zonas de estímulos fiscales, como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Sobre la Renta (ISR), los precios de los combustibles, entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista/Ildefonso Ochoa