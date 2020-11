Plaga del Gusano Cogollero Afecta Hasta 70% de la Producción de Maíz

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre del 2020.- Las plantaciones de maíz en Chiapas sufren actualmente la terrible plaga del Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda), a tal grado que puede causar una caída en la producción de hasta un 70 por ciento, y si no se atiende oportunamente con estrategias de manejo correctas, incluso podría ser pérdida total para los productores de la región.

Así lo consideró el doctor, Edi Álvaro Malo Rivera, coordinador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), quien añadió que después de la soya, que fue predominante en el sexenio pasado, al perder la mayoría de apoyos ahora es el maíz el que más se cultiva, pero tiene alto riesgo por la presencia de esa plaga de insectos.

Explicó que los sembradíos de maíz están en toda la franja costera, en la Fraylesca, en Chamic (Comitán) en lo que corresponde a Chiapas, pero que también hay en la península de Yucatán, donde se queda la gente impresionada al ver plantaciones de hasta 500 hectáreas; hay también en Jalisco y en el norte del país, entre otros lugares.

Sobre los cuidados, el investigador dijo que -por ejemplo- los productores en el ejido ‘Joaquín Miguel Gutiérrez’, que conocen muy bien el cultivo y cuentan con la experiencia de sus habilidosos ancestros, se preocupan por atender el problema del Gusano Cogollero principalmente a base de insecticidas.

Ese insecto es una plaga que afecta a más de 80 especies de plantas y causa daños a cereales cultivados de importancia económica, como el maíz, el arroz y el sorgo. En el caso del Soconusco, no llegó de ningún lado, simplemente aquí apareció.

Por otro lado, manifestó que aún no hay datos sobre cuánto puede afectar la producción del maíz al medio ambiente en la entidad. EL ORBE / Nelson Bautista