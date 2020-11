Alumnos y Padres de Familia Protestan Por Cierre de Escuelas de Telebachillerato

Tapachula, Chiapas; 25 de noviembre del 2020. – Ante la propuesta de convertir a las escuelas de telebachillerato en preparatorias virtuales con clases definitivas en línea, este miércoles protestaron en la ciudad padres de familia y alumnos de los comités de ese tipo de instituciones educativas en los municipios de la frontera sur.

Con pancartas que despegaron en la explanada central de la ciudad, dijeron que, de realizarse, tan solo en Chiapas afectaría a unos 14 mil alumnos de 230 planteles, y a cientos de maestros y personal administrativo.

De esos chipanecos que, de la noche a la mañana se podrían quedar sin la oportunidad de asistir a sus escuelas de manera definitiva, se calcula que unos 5 mil es de regiones indígenas.

Las cosas han empeorado, indicaron, porque desde mediados del mes pasado fueron suspendidos los pagos de los maestros de esas instituciones educativas, y se preparan movilizaciones.

Aarón Vázquez Pérez, gestor de la escuela de telebachillerato del ejido El Manacal, dijo en entrevista que no es posible que después de tantos años de lucha para la creación y luego el funcionamiento de ese centro de estudios, ahora el gobierno pretende cerrarlo.

Explicó que, en el caso de esa escuela rural, está justificada su creación y funcionamiento, ya que a ese lugar acuden alumnos de las comunidades El Refugio, Chespal Nuevo, Fracción El Retiro y La Patria, y que, de las generaciones anteriores, varios de ellos ya están por concluir sus carreras profesionales.

Asimismo, que solo en Tapachula serían 7 escuelas rurales las que estarían siendo perjudicadas sin mencionar a las del resto del estado, donde cientos de maestros y administrativos estarían siendo afectados en sus actividades docentes.

Por su parte, Sandra Luz Pérez Rivera, presidente del Comité de Padres de Familia de la escuela del cantón El Lagartero, indicó que costó muchos años para que las autoridades educativas aceptaran esos centros de estudios, y que hasta hoy, no han recibido ni siquiera una sola silla como mobiliario por parte del gobierno federal.

Aseguró que lo que tienen hasta este momento, ha sido gracias al esfuerzo y la colaboración de todos los padres de familia, a los maestros y a gente que los ha ayudado con sus donativos. “Y ahora, el gobierno se acuerda que existe la escuela, y la quiere desaparecer”.

Manifestó que “la educación de nuestros hijos está de por medio y por eso no vamos a permitir el cierre de esas escuelas, que tanto nos han costado. Ya son cuatro generaciones las que han salido, lo que es una muestra el interés por esos centros escolares”.

En la misma forma se expresó, Mario Cifuentes Roblero, tesorero del Comité de Padres de familia del Telebachillerato 082 del cantón El Sinaí, quien dijo que el gobierno miente al decir que no hay dinero para pagarles a los maestros.

“Eso no es cierto porque el propio gobierno ha disuelto varios programas y se ha quedado con esos recursos o los ha desviado a otra parte”, opinó.

Puntualizaron que, de no haber marca atrás en esos intentos e cerrar los telebachilleratos, que están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitarlo. EL ORBE / Nelson Bautista