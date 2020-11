Se Inconforman Locatarios del Mercado Soconusco Entre Ellos Mismos Por Obra

Tapachula, Chiapas; 25 de noviembre del 2020. – Mientras que un grupo de locatarios del mercad Soconusco protestaban este miércoles en las inmediaciones de ese centro de abastos, ubicado al sur de la ciudad, porque señalan que desde hace muchos años no le dan mantenimiento, sus compañeros comerciantes los desmintieron y acusaron de irregularidades.

En el grupo de los inconformes, Martiniano Reyes Palacios, quien dijo ser locatario, dijo a los medios de comunicación que, para ellos, la obra que se está haciendo en las inmediaciones de la antigua estación de ferrocarriles, es un despilfarro de dinero, “mientras nuestro mercado, que tiene más de 50 años de haber sido construido, se encuentra totalmente abandonado”.

Aseguró que se han dirigido a las distintas autoridades para qué de alguna manera reconstruyan esas instalaciones, pero no han encontrado respuestas positivas, “aun cuando los locales están prácticamente destruidos, los pasillos, el sistema de drenaje, y tampoco cuentan con agua potable.

Sin embargo, reconoció que ese grupo de inconformes (lo acompañaban 13 personas), están interesados en ocupar los locales comerciales que se están construyendo en la nueva obra e incluso advirtió que no van a permitir quesea ocupados por otras personas.

Dijo que ellos no quieren esa obra, porque lo que habían pedido es un amplio estacionamiento y una terminal para el transporte, “pero no locales que se los van a entregar a personas allegadas al gobierno”.

Por su parte, Salvador Pérez Castillejos, también locatario de ese mercado, dejó en claro a este rotativo que la mayor parte de los comerciantes y del resto de los tapachultecos están a favor de esa obra, porque llegará mucha gente a ese lugar y con ello beneficiará a todo ese sector de la ciudad.

“Ahora hay inconformidad de parte de ellos que no quieren que la obra siga, cuando antes era un gran basurero ahí, apestaba, pero ninguno de ellos en ese entonces”, apuntó.

Agregó que “tiene envidia Martiniano, como no está en el gobierno robando. Cuando estuvo con Neftalí del Toro, no hizo nada por el mercado”.

Mientras que Marina Aguirre López, otra de las locatarias, dijo que están viendo la inconformidad de algunos cuantos que nunca han hecho nada bueno por el mercado.

“Se llama Martiniano Reyes Palacios y Fernando Yac, y todos los que están ahí los están llevando nada más como borregos”, indicó al recordarle que ya fue diputado local, y que en el tiempo de los desastres del huracán Stan, que todo lo que le dieron lo vendió.

“Martiniano nunca hizo nada como diputado para el beneficio del mercado y de la sociedad, lo que hizo fue comprar locales con todo el dinero del pueblo que él recogió, y que nosotros le pagamos. En su momento también como servidor público no sirvió para nada, porque fue secretario de gobierno”, puntualizó. EL ORBE / M. Cancino