Ayuntamiento de Tapachula Pide Mantener Medidas Preventivas Ante el Covid-19

Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula pidió la colaboración de la población para continuar con las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, alcohol en gel, lavado constante de manos y mantener la sana distancia para evitar un rebrote de Covid-19.

Al respecto, el secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera insistió en el llamado a evitar aglomeraciones para no correr riesgos tanto en lo personal como familiar, sobre todo cuidando a los grupos vulnerables.

“El coronavirus sigue presente y todos somos susceptibles a contagiarnos, enfermarnos e ir al hospital y posiblemente fallecer. Efectivamente, el semáforo que dicta Secretaría de Salud federal nos ubica en verde, pero eso no significa bajar la guardia”, insistió.

La semaforización en materia sanitaria permite levantar algunas restricciones, pero la población debe recordar que la pandemia continúa y por ende, las medidas de prevención también.

Medina Olivera remarcó que las indicaciones del Sector Salud es no bajar la guardia, sino reforzar todas las medidas preventivas y estar atentos a la información que se difunde a nivel nacional y local con la finalidad de cuidar la salud de todos.

Hasta el momento, la entidad se encuentra a la baja en el número de casos y hospitalización en el último mes, pero no por ello, se debe dejar a un lado las medidas sanitarias preventivas, insistió. Comunicado de Prensa