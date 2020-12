Suspenden Filtros Sanitarios en Terminales Aéreas y Terrestres

*La Población Vuelve a Quedar Vulnerable, Expuesta al COVID

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre del 2020.- A una semana de que Chiapas fuera declarado por la Secretaría de Salud federal en semáforo de riesgo sanitario en verde, los filtros preventivos en las terminales aéreas y terrestres en la entidad para evitar el contagio del mortal Covid-19 que ha infectado a más de un millón de personas en México y provocado el deceso de más de cien mil en el país, han sido suspendidos.

Con ello, la población en la entidad nuevamente se encuentra en estado de vulnerabilidad, como corrió en la primera quincena del mes de Marzo, cuando arribaron desde el extranjero -por vía aérea- los primeros casos de Coronavirus en Chiapas, y después en autobuses de pasajeros desde varias regiones del territorio nacional.

Empresarios de Tapachula consultados por EL ORBE coincidieron en señalar, que el hecho de que la entidad haya entrado a semáforo verde, permite que las actividades estén operando de forma más normal.

Sin embargo, indicaron que “la interconectividad con el resto del país, incluso con el mundo, nos pone en riesgo importante y es por eso que un momento esencial para primero no dejar de estar aplicando las recomendaciones sanitarias y por otro lado redoblar esfuerzos con la finalidad de que no tengamos un rebrote de la pandemia, como ha estado sucediendo en el interior del país”.

El regresar a niveles de amarillo o rojo, según advirtió, podrían severas afectaciones a la economía, “que de por sí está ya muy golpeada”.

Por el contrario, recalcaron, el hecho de que las autoridades catalogaran a la entidad en verde, es por la disminución considerable en el número de contagios y para reactivar lo más pronto la economía regional.

Sin embargo, insistieron, si no se toman las medidas y las precauciones pertinentes, “vamos a tener que ir para atrás y eso, evidentemente, será un deterioro importante”.

Luego se refirieron que, a pesar de las apreciaciones de las autoridades federales, hay un promedio diario de ocho nuevos casos en el Estado, y eso significa que el mortal virus sigue circulando en las calles.

“La gente empieza a relajarse y es cuando menos debería de existir; todo lo contrario, debemos esmerarnos y esforzarnos más para seguir controlándola, hasta que no llegue la vacuna. Nos mantengamos en un nivel relativamente estable y no tengamos un repunte que afecte nuevamente nuestro entorno”, opinaron.

Por eso, hicieron un llamado a las autoridades, comerciantes, empresarios y a la población en general a redoblar los esfuerzos, no bajar la guardia y seguir en los cuidados preventivos para evitar rebrotes similares a los ocurridos en los últimos días en Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, entre otros. EL ORBE /Jesús Sánchez Martínez