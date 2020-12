Exigen a CFE Dar Mantenimiento a Cableado Del Centro de la Ciudad y Sus Alrededores.

Tapachula, Chiapas; 03 de diciembre del 2020. – Desde hace varios años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no le da mantenimiento a la red de cableado como tampoco a los transformadores, lo que origina que a cada rato haya “apagones” que causan muchos problemas a la población en general y a los sectores productivos.

Así lo manifestó, Luis Alberto Soto, representante de una organización social, quien añadió que por más que se ha exigido que los funcionarios y empleados de esa empresa hagan su trabajo, ponen oídos sordos ante las peticiones, y por eso la situación sigue igual o peor.

Recordó que han sido muchos las explosiones de los transformadores y líneas de conducción que se han registrado en pleno centro de la ciudad y que a cada rato se paralizan las actividades comerciales, de oficinas y de prestadores de servicios por la suspensión del fluido.

Explicó que casi todo el cableado a estas alturas es obsoleto y por lo mismo, las fallas de interrupciones del suministro eléctrico son continuas, lo que provoca las descomposturas de los aparatos electrodomésticos, así como los de entretenimiento y electrónicos en general.

Asimismo, que esas fallas de energía eléctrica, abonan para que en colonias de la ciudad se incrementen lo niveles de inseguridad, pues al no haber el suministro, las lámparas del alumbrado público no funcionan y por eso permanecen mucho tiempo en la oscuridad, lo que es aprovechado por los delincuentes. EL ORBE / Nelson Bautista