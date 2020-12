Invitan a Inscribirse al 33 Torneo de Ajedrez «Don Juan Zamora Velázquez» In Memoriam

*Este Año se Realizará de Manera Virtual.

Tapachula, Chiapas; 04 de Diciembre del 2020.- Un evento que año con año llama la atención incluso a nivel nacional, es el Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez”, In Memoriam, el cual es patrocinado por este matutino, el periódico EL ORBE.

Para la versión 2020, los organizadores invitan a inscribirse al evento que, en esta ocasión por la contingencia, será de manera virtual durante los días 11 y 12 de Diciembre, contando con el aval de la Federación Mexicana Nacional de Ajedrez de México A.C. (FENAMAC).

De acuerdo a la convocatoria que ya está circulando, se realizará en tres categorías: Infantil, Juvenil y Libre. Se jugarán seis rondas, y se premiará del primero al cuarto lugar. Todos los participantes recibirán un diploma.

Las inscripciones son gratuitas y el torneo estará dirigido por el Árbitro FIDE, el veracruzano Jerónimo Hernández Martínez, quien surgió del primer concurso que realizó la Editora Zamora Cruz, y cuenta con una experiencia de 12 años.

De acuerdo a la convocatoria que ya aparece en la página de internet “elorbe.com.mx” y este matutino, en este torneo no sólo participan ajedrecistas nacionales, sino también pueden hacerlo extranjeros que tengan residencia en este país, lo que le da mayor importancia y relevancia.

Asimismo, como la competencia será de manera virtual, se informó que todos los participantes deben contar con buena conexión a internet, además, en el momento de inscribirse deben mandar una fotografía y lugar de origen.

La inscripción se realizará en la plataforma linchess, o bien en la barra digital que viene en el periódico impreso de esta casa editorial.

Este, como todos los encuentros organizados y patrocinados por el rotativo EL ORBE, no tienen fines de lucro. Además, todo jugador deberá competir con honor y honestidad, ya que aquel que haga mal uso de la plataforma virtual será expulsado de la competencia.

Hasta este viernes ya se han enlistado jugadores de diversas regiones de la República Mexicana, luego de que este torneo ha sido el principal semillero en el país de los jugadores que han representado a Chiapas y México en encuentros internacionales. EL ORBE / Nelson Bautista