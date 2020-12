Aumenta 300% el Arribo de Migrantes a Chiapas en los Últimos Seis Meses

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2020.- El Centro de Dignificación Humana confirmó este jueves que otra caravana de migrantes partió desde Honduras hacia lo que consideran ahora su destino final: Tapachula.

En la columna humana de centroamericanos indocumentados, al menos un tercio de ellos se trata de mujeres embarazadas que buscan que sus hijos nazcan en México, se nacionalicen en automático, adopten los derechos constitucionales y gocen de educación, alimentación, atención médica y otros, con cargo a los mexicanos.

Luis García Villagrán, director de ese organismo defensor de los derechos humanos, dijo al rotativo EL ORBE que los yerros en las políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal durante los últimos dos años, aunando a los supuestos actos de corrupción del Instituto Nacional de Migración (INM), se ven reflejados en las cifras.

Y es que, de acuerdo a la información que han cotejado con otros organismos civiles, el éxodo de migrantes hacia Chiapas ha crecido alrededor de un 300 por ciento en los últimos seis meses y que, lamentablemente, la gran mayoría de ellos han quedado varados en Tapachula.

Eso se debe a que la frontera con Guatemala es una puerta abierta de par en par, y porque en esta época del año los migrantes tienen la ilusión de querer emigrar, consideró.

“Ya Chiapas, concretamente el Soconusco, se ha convertido en un lugar de estadía para los migrantes. Incluso, ya hay colonias irregulares en Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán y Huixtla. Muchos de esos extranjeros hasta son dueños de negocios, particularmente de bares y cantinas que son los que más dinero les producen”, comentó.

Así también, que la migración de centroamericanos o de otros países no debería ser un problema para México, si se atacara adecuadamente con políticas públicas sensibles.

Dejó en claro que la migración no se va a frenar, pero que, a la par de todo eso, la inseguridad y el desempleo van a continuar con los arribos de extranjeros.

Retomó el tema de la caravana que viene al decir que “Honduras se está cayendo en pedazos debido a la violencia, a la injusticia, al desempleo, a la pobreza. Y ahora el desastre causado por los huracanes y las lluvias, ha provocado una migración forzada, terrible”.

El éxodo partió en la mañana de este jueves desde San Pedro Sula, en busca de llegar en las próximas horas a la frontera con Guatemala y tratar de ingresar por las buenas o por las malas.

Sin embargo, confió en que esos migrantes no puedan llegar a México, ya que en Guatemala el Gobierno ya anunció que va a cerrar sus fronteras para evitar el paso y a expulsar a quien trate de penetrar a la fuerza, aunque así se ha dicho a lo largo de este año y siguen pasando por miles.

Por si fuera poco, recalcó, hay otro problema que es la táctica dilatoria que emplean el propio INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), “lo que ha provocado que sigan varados en Tapachula unos 60 mil extranjeros”.

La pandemia del Coronavirus agudiza la situación, ya que los migrantes se desesperan al no contar con un trabajo estable y sobreviven en la miseria extrema, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello