Se Hunde Cacahoatán en la Inseguridad Por Ineptitud del Alcalde Julio Calderón

*Robos y Asaltos Están a la Orden del Día.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2020.- La actual administración del municipio fronterizo de Cacahoatán, que aún encabeza el alcalde Julio Calderón Sen, se está hundiendo en la inseguridad y abandono de los servicios públicos.

Juan Ramírez de León, vecino del barrio Miguel Hidalgo, de ese municipio, dijo en entrevista a EL ORBE que esa región se ha convertido en un lugar de mucho vandalismo por la falta de alumbrado público y de vigilancia de los elementos de seguridad.

En el caso de ese barrio, indicó, ahora es un lugar para los delincuentes y la policía no interviene, a pesar de que en esas calles ha habido recientemente personas asaltadas y sangrientos homicidios a balazos.

Además, que esas calles también son utilizadas por delincuentes para fumar marihuana y realizar actos de vandalismo, que en parte es a consecuencia de la falta de alumbrado púbico.

“Es un refugio para las personas que agreden y cometen robos. Es más, se dan el lujo de hasta robarse a los perros, como le sucedió a mi vecina” indicó al asegurar que ahora ni la Guardia Nacional hace sus recorridos.

Dejó en claro que no es la primera vez que ha habido muertos a balazos en ese municipio, y que a los infractores se les hace fácil huir.

Al hacer un balance del gris gobierno de Calderón Sen, desde que inició la presente administración, indicó, no se ha visto nada de protección para los ciudadanos y que la pandemia no es pretexto para dejar sin seguridad a la población.

Reconoció que el Ayuntamiento tiene todo tan abandonado, que ni siquiera han podido arreglar las lámparas del parque central.

Además, ahora en Cacahoatán son tan constantes los robos y los asaltos, que los ciudadanos ya hasta se están acostumbrando y por eso han optado a protegerse entre ellos mismos. EL ORBE / M. Cancino