Pésimo Servicio de Recolección de Basura en Cacahoatán

* Tiene Días que no Pasa el Camión.

Tapachula, Chiapas a 12 de diciembre del 2020.- Pobladores del barrio Miguel Hidalgo del municipio de Cacahoatán denunciaron este fin de semana, los pésimos servicios públicos por los que están padeciendo, sobre todo el de la recolección de basura.

Manuel López Ramos, en voz de sus vecinos, señaló a EL ORBE que toneladas de residuos quedan dispersos en las calles, porque los perros se encargan de desbaratar las bolsas, porque no pasa el recolector.

Reconoció que el actual ayuntamiento municipal que aun preside, Julio Calderón Sen, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no está respondiendo a las necesidades de la población y hay ineficacia en los servicios.

A la par de los basureros que ahora hay en las calles de ese municipio, también recalcó sobre el pésimo servicio de alumbrado público.

Ante el desinterés del alcalde y de sus regidores, comentó que la misma población ha tenido que cooperar entre ellos mismos para comprar las lámparas, «porque siempre hay muchos asaltos y las autoridades ya nos están dejando las calles a oscuras»

Puso como ejemplo la calle que conduce al panteón municipal, donde por las noches está literalmente a oscuras.

Con relación al aumento en la incidencia delictiva en ese municipio, afirmó que también puede ser un efecto de la crisis económica que todos están viviendo, «donde hay mucha gente que no quiere trabajar y mejor se dedica a los robos».

Reconoció que hay inconformidad y decepción por parte de los habitantes ante la falta de atención del presidente y del resto de sus empleados, y que el mayor problema con el que se enfrentan es la gran inseguridad.

Según su versión, ahora la población se tiene que encerrar en sus casas y poner cadenas y candados para que no entren los delincuentes, a cualquier hora del día. EL ORBE / M. Cancino