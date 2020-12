Exigen Organizaciones no Incrementar los Precios de la Canasta Básica

* Para no Lesionar la Economía Familiar.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2020.- La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), hizo un llamado para que no se eleven los precios de los productos de la canasta básica en la temporada decembrina y año nuevo, debido a que las familias chiapanecas han sido golpeadas por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica.

Richard del Pino Flores, secretario general de este organismo en la ciudad, en entrevista para rotativo EL ORBE, invitó a los ciudadanos a comprar productos en los comercios locales para promover la reactivación económica.

“Sabemos que en estas fechas se pueden elevar los costos, pero lejos de ayudar a las amas de casa, cada día se siente el incremento en el bolsillo de quienes administran los recursos. Por ello, se hace el llamado para no aumentar los precios, porque al mantenerlo sin cambios los clientes volverán a comprar a los diversos negocios del centro, de los mercados y sus alrededores”, opinó.

Así también, que, a partir de esta primera quincena del mes de Diciembre, el Gobierno Federal y del Estado dispersarán los aguinaldos a los trabajadores y podrá haber un flujo de efectivo. Por ello, la importancia de mantener los precios de los productos de la canasta básica que es donde más se ha resentido el alza de precios para las amas de casa.

Dio a conocer que -lamentablemente-, no se ha tenido un esquema bien elaborado para apoyar a los pequeños comerciantes que han sido afectados por la pandemia y para la difícil situación económica que atraviesa el país.

Tan solo en ese gremio, afirmó que cuentan con más de 5 mil agremiados, quienes han sido afectados por la contingencia “donde tuvimos el deceso de un secretario general y varios de ellos muy graves”.

Es urgente armar un esquema de trabajo con créditos para los pequeños comercios, porque los préstamos que se otorgaron anteriormente a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contaban con muchos candados.

Eso, dijo, dejó fuera a muchas personas que cada día salen a las 5 de la mañana a trabajar por necesidad de hacerlo y no recibieron un respaldo para sostener a sus familias.

En este sector se tiene reportes de que muchos comercios y negocios han cerrado de manera definitiva y otros que han vendido sus herramientas. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez