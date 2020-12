Inauguran Centro de Acopio Para Donar Cabello a Niñas y Mujeres Con Cáncer

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2020.- Este domingo fue inaugurado en la Ciudad el centro de acopio para recibir donaciones de cabello para niñas y mujeres con cáncer de Chiapas. En su primer día, recibió ocho mujeres y niñas que acudieron de manera voluntaria para elaborar una trenza oncológica.

Liliana Eugenia Chong, presidenta de la Asociación de Perritos y Gatos de la Calle, explicó a EL ORBE que dentro de las ferias de adopciones que se realizan cada 15 días en el Parque Bicentenario, se estará recibiendo el cabello de las personas que de manera altruista quieran sumarse a esa iniciativa.

Estos trabajos, que se hacen de manera coordinada con la organización “Amigos de rueda”, entregarán este lunes las ocho trenzas de cabello al personal del sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) del Estado de Chiapas, que tendrá un evento en el auditorio de Ciudad Salud, donde realizarán la entrega de 10 pelucas a igual número de niñas con cáncer.

Hizo un llamado a la población a que se sumen a esta causa, porque las niñas y mujeres que se someten a la quimioterapia, se les cae el cabello y eso hace que se les baje su autoestima, por lo que no hay mejor regalo de Navidad y Año Nuevo que una peluca natural que no tendrá ningún costo.

Dentro de los requisitos para poder donar el cabello y sea útil para las trenzas, no debe ser teñido y sin capas, la hebra debe estar sana, sin problemas de orzuela; lavarlo previamente y no llevarlo húmedo, ya que no se podrá cortar

En este mismo sentido, Adriana Figueroa Castro, miembro del grupo de “Amigos de Rueda”, enfatizó que para poder donar el cabello no hay edad alguna, Por ejemplo, se tuvo a personas de edad avanzada y dos niñas que dejaron sus trenzas para elaborar las pelucas todo con el objetivo de ayudar y sumarse a esta importante causa

Además, que también se han sumado a recolectar tapitas para poder venderlas, apoyar en el tratamiento y comprar medicamentos para niños con cáncer.

De igual forma, dijo que, desde el pasado sábado, se empezó con una colecta de juguetes para poder hacerles una posada y para ello se está considerando la cantidad de cien niños.

Se han hecho diversos trabajos para recolectar algunos medicamentos que son demasiados caros y en ocasiones en las farmacias no se pueden adquirir, porque son medicinas especiales y para los padres de familia adquirir una sola caja tiene que hacer un gran sacrificio, sostuvo. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez