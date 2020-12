Solicitan Reforzar Operativos de Seguridad en Ejido “Álvaro Obregón”

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2020.- Habitantes de la comunidad “Álvaro Obregón” de este municipio, se han organizado con grupos de “Ciudadanos Vigilantes” en los diez barrios más importantes para combatir la inseguridad y hacer frente a los presuntos delincuentes.

David Casimiro Gutiérrez, habitante de ese ejido cercano a la ciudad, informó que se han coordinado con grupos de jóvenes y personas adultas con silbatos y otras herramientas para estar patrullando por las noches y cubrir la zona centro y los principales negocios, por la presencia de extranjeros y población local que se dedica a delinquir.

El entrevistado remarcó que en este ejido únicamente cuenta con un elemento de la policía, lo cual es insuficiente, ya que, al ser una comunidad muy grande, no puede cubrir los barrios porque sus recorridos son a pie, y cuando se registran los incidentes, no le da la oportunidad de llegar a tiempo.

“Así como tenemos obligaciones, hay derechos para que la población tenga una caseta, patrullas y más elementos de manera permanente”, detalló.

Añadió que han solicitado a las autoridades y corporaciones de seguridad para que atiendan los ilícitos, pero llegan horas tarde, porque no hay patrullas disponibles.

Uno de los factores que han propiciado la inseguridad, dijo, es la falta de infraestructura, alumbrado público, calles pavimentadas y falta de casetas de vigilancia.

Esta es una comunidad totalmente agrícola que cuenta con más de 2 mil 600 hectáreas, es decir, es rentable para los pequeños productores. Pero hay problemas porque, si hay buenas cosechas, los delincuentes asaltan o van a las parcelas a llevarse el producto. EL ORBE / M. Blanco