Varados Cientos de Transmigrantes por Lentitud en Aduana de Frontera Talismán

* Pobladores les Cobran “Cuotas” por Entrar al Pueblo.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2020.- Cientos de transmigrantes siguen vareados a lo largo de varios kilómetros de la carretera fronteriza, en espera de que la Aduana Mexicana realice su trabajo. Mientras, los obligan a pagar multas por no salir del país oportunamente, así como “mordidas”, hotel, viáticos, estacionamiento, “seguridad”, entre otros.

Edgar Barrera, uno de los afectados, dijo a EL ORBE que llevan ocho días en la fila de espera y “estar gastando aquí pagando hotel, comida, durmiendo entre los carros algunas veces para no estar pagando tanto”.

Explicó que, al pasar de Estados Unidos a México, les extienden un documento en el que solamente tienen un máximo de diez días para atravesar todo el territorio nacional y salir por la frontera sur de Chiapas.

Sin embargo, al mantenerlos tantos días en espera de poder pasar, la Aduana de México les cobra alrededor de mil Pesos de multa, que es mucho dinero, teniendo en cuenta que los que pasan son miles.

Según comentó, hasta este día había unas mil 800 mancuernas (un vehículo jalando a otro) en espera de ser atendidos con documentos vencidos.

Mientras en el lado guatemalteco los estacionamientos y las mismas oficinas permanecen vacías, en territorio de Frontera Talismán las colas son larguísimas, señaló.

Si bien les va, calculó, el gasto excedente por persona al permanecer varados, pudiera ser alrededor de 3 mil Pesos, aunque algunas veces mucho más.

Por eso no descartó que se trate de una estrategia del mismo Gobierno para recaudar más dinero, pero de una manera arbitraria, y aseguró que antes de entrar esta administración federal, hace ya dos años, no ocurría esto.

Mientras que, Byron Echeverría, también transmigrante, aseguró, “aquí cobran 50 pesos por el número de cada uno; aparte te piden mordida, parqueo y la pasada. Además, el pago de cien pesos diarios porque te cuiden el carro, pero hemos agarrado muchos de los mismos cuidadores queriendo robar los vehículos”.

Así también, que los pobladores les cobran “cuotas voluntarias” de 20 Pesos por vehículo, por el simple hecho de entrar a Frontera Talismán, todo sin recibo, “mientras que, durante todo el camino, la policía nos viene parando, molestando y pidiendo dinero, de hasta cinco mil pesos”.

Puntualizó que los recursos que se cobran en Frontera Talismán son un acto de corrupción en el que forzosamente tienen que estar involucrados funcionarios públicos. EL ORBE / M. Cancino