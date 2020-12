Deben Reforzar Operativos Contra Migrantes Para Contrarrestar Robos, Asaltos y Crimenes

*Se Pronuncia COCOPARCI.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre del 2020.- El Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), pidió este día a los tres niveles de Gobierno reforzar los operativos en contra de migrantes varados en la Frontera Sur, por temas de seguridad y salud.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente del organismo, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que por las fechas decembrinas, es necesario que se fortalezcan el Operativo Antipandillas y el de Frontera Segura, para reducir el índice de delincuencia.

En los grupos de migrantes que se internan a México, se ha visto a varios de ellos roban o asaltan, y que se trata de delincuentes o pandilleros que, incluso, en sus países tienen órdenes de aprehensión en su contra.

En cuanto al operativo Frontera Segura, señaló que son muy necesarios ya que las líneas divisorias entre México y Guatemala son porosas y entra a territorio mexicano cualquier centroamericano o de otro país, y no se sabe nade de sus antecedentes penales.

No es solo el tema de seguridad pública y de las posesiones de quienes habitan esta franja fronteriza que está en juego, aseguró, sino también está el problema de salud, ya que no se sabe si los migrantes que cruzan libremente la frontera pudieran ser portadores de enfermedades contagiosas.

Dejó en claro que, si bien es cierto que no ha habido en Tapachula delitos de alto impacto, sí los hay de menor envergadura, como robos a casas habitación, asaltos en las calles o cerca de los mercados y de terminales de transporte, “cristalazos” en automóviles, y en todos ellos, participan no solo migrantes, sino también mexicanos.

Agregó que en Tapachula hay decenas de miles de migrantes varados y la mayoría de ellos deambula por todos lados y, al no tener trabajo, puede ser que algunos de ellos se dediquen a delinquir.

Consideró que las autoridades no van a poder acabar por sí solas con la delincuencia, porque es un problema estructural, en donde todos deben participar. En el caso de la población, indicó que debe ser coadyuvante denunciando toda clase de ilícitos para que puedan ser sancionados.

El transporte público también es otro problema, señaló, pues llenan los vehículos y no están respetando las indicaciones del Sector Salud en cuanto al número de pasajeros para cumplir con la sana distancia, lo que también ha dado motivo para que se registren muchos accidentes. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez