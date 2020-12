“En México hay 40 Abortos al Día”: Movimiento por la Vida y la Familia

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre del 2020.- Según cifras oficiales, en México hay unos 40 abortos por día, y estas podrían crecer alarmantemente si se cumplen las reformas propuestas a la ley que regula este fenómeno, sostuvo Ever Uriel Vázquez Hilerio, representante en la región del “Movimiento por la vida y la familia”.

En entrevista para EL ORBE, indicó que el aborto es un tema muy controversial, y han surgido algunas iniciativas con la idea de legalizarlo y despenalizarlo, lo cual tiene interesados y preocupados a varios sectores de la sociedad por lo que vaya a ocurrir más adelante.

Dio a conocer que las estadísticas señalan que las mujeres entre las edades de 15 a 20 años, son las que más frecuentemente abortan, pero que también las hay incluso de hasta 40.

El aborto se produce por dos causas, según dijo, primero por no tener una previa planeación o un embarazo planeado, y la otra, el inducido, es decir, cuando la madre o una persona interesada no quiere al producto engendrado.

Añadió que las jovencitas que solo alcanzaron a estudiar el nivel básico y cuando mucho hasta el nivel de preparatoria, son las más frecuentes en incurrir en los abortos, comúnmente producto de embarazos no planeados.

Así también, que, para evitar estos fracasos, es necesario los padres de familia en casa platiquen con sus hijos en general y hacerles ver los problemas que se suscitan con un embarazo prematuro, así como las consecuencias del aborto, que a todas luces es una práctica ilegal y penada por quitarle la vida a alguien indefenso.

Hay preocupación en la sociedad por las consecuencias que podría generar la aplicación de las reformas a la ley con la despenalización del aborto, reconoció.. EL ORBE / Nelson Bautista